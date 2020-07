Alianza Lima se despidió esta tarde de Federico Rodríguez, luego de que no se llegara un acuerdo con el jugador. Si bien había predisposición por parte del club para que pueda retornar a Uruguay y luego regrese, la situación de la pandemia hacía más complicado que se cuente con él para ciertas fechas.

Así lo señaló el representante del delantero uruguayo, Carlos Villalba, quien sostuvo a RPP que “no se llegó a un acuerdo y no por un tema de dinero, ni de nada. Sólo que no era muy lógico venirse [a Uruguay] en medio de la pandemia, sin saber cuando pueda regresar. No era muy justo para el entrenador tener un jugador que no sabe cuándo va a poder volver”.

Asimismo, deslizó el motivo por el que no se habría llegado a un acuerdo con los íntimos. “Si hubieran ofrecido una extensión de contrato más largo, obvio que se hubiera quedado, porque Federico está muy bien ahí, él su familia, no tiene ningún tipo de reproche. Es más, otros equipos grandes de Perú se han comunicado y a él no le ha interesado porque tiene su sentimiento por Alianza”, explicó.

Por su parte, Alianza Lima publicó un post en su cuenta de Twitter despidiéndose del atacante. “¡Gracias Federico! Por tu lucha hasta el final. ¡Muchos éxitos!”. Según pudo conocer Depor, el martes pasado hubo una reunión para tratar el tema de su continuidad, pero el atacante optó por no continuar en la escuadra de La Victoria. Eso sí, se le reconocerá sus honorarios hasta fin del presente mes de julio.

Federico Rodríguez ya había manifestado su deseo de volver a su natal Uruguay, ya que quería estar con su familia para recibir a su nuevo hijo, pero el club buscó que pueda permanecer hasta el término de la temporada. Incluso, la noche del domingo, el club se despidió de ‘Fede’ mediante sus redes sociales oficiales, pero con el paso de las horas, las publicaciones fueron retiradas.

Alianza Lima deberá voltear página pronto, pues este sábado recibe a Deportivo Municipal, por su último amistoso previo al reinicio de la Liga 1. Con ello, estaría casi listo para medir fuerzas ante Binacional, el próximo domingo a las 6:00 p.m. en el Estadio Nacional, partido que podrá ser visto a través de GOLPERU.

