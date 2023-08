Los últimos días, en Alianza Lima, no han sido los mejores y no solo por los resultados en el Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson (acumulan cuatro partidos sin conocer de triunfos), sino por la amplia lista de jugadores que se lesionaron en esta parte del año y que ocasionaron que el área médica del club quede expuesta, siendo Alejandro Mesarina -exdoctor del club victoriano- el encargado de dar algunos detalles sobre los fichajes que se realizaron. Incluso, manifestó que no todos pasaron una exhaustiva revisión, generando el malestar del representante de Santiago García, Narciso Algamis.

“Lo lógico es que el departamento médico del club chequee a los jugadores que estaban llegando, pero no sé por qué él (Alejandro Mesarina) no los revisó. Tengo entendido que cuando se contrataron a los jugadores el doctor no se encontraba en Lima y no sé quién revisó a los futbolistas, pero a Santiago (García) lo revisaron y de ninguna manera llegó lesionado, eso lo puedo asegurar”, sostuvo el agente en diálogo con TV Perú.

El agente del jugador de Alianza Lima también criticó el momento en el que el exmédico del club íntimo salió a brindar declaraciones, las mismas que no han caído nada bien en la interna de uno de los equipos más populares y ganadores del fútbol peruano.

“Yo me pregunto por qué el doctor Mesarina no dijo antes las cosas. Me causa molestia, pero no lo voy a juzgar. Si él tenía algo que decir, debió hacerlo en su momento, cuando pertenecía al club, a puertas adentro o afuera, pero yo nunca lo escuché hablar”, agregó.

La agenda de Alianza Lima

Luego del empate por 1-1 ante la Universidad César Vallejo (en Trujillo), Alianza Lima volverá a jugar este fin semana cuando reciba a UTC por la fecha 7 del Torneo Clausura 2023 de la Liga 1 Betsson. Este encuentro está programado para el sábado 5 de agosto desde las 8:00 p.m., se disputará en el estadio Alejandro Villanueva y contará con la transmisión exclusiva de Liga 1 MAX.

Los blanquiazules no están pasando por su mejor momento en lo que va de la temporada, pues con la igualdad frente a los ‘Poetas’, alcanzaron su cuarto partido sin ganar: previamente empataron con Universitario (0-0) y Sporting Cristal (0-0), además perdieron con Sport Boys (1-0). Por tal motivo están necesitados de una victoria para retomar el rumbo y enfocarse con todo en el tricampeonato.





