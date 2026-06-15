Alianza Lima decidió pronunciarse oficialmente tras la denuncia presentada por Universitario de Deportes ante la Comisión de Disciplina de la Liga 1 contra los futbolistas Renzo Garcés y Paolo Guerrero. El club íntimo busca que ambos casos sean desestimados por el organismo correspondiente.

La información fue revelada por el periodista José Varela, quien indicó que la institución blanquiazul presentó los descargos respectivos el pasado domingo 14 de junio, con el objetivo de responder a las acusaciones formuladas por el conjunto crema.

Según lo señalado por el comunicador, la documentación enviada por Alianza Lima contiene los argumentos que respaldan la posición del club, los cuales apuntan a dejar sin efecto los reclamos realizados por Universitario.

“Alianza Lima presentó ayer los descargos ante la Comisión de Disciplina de la Liga 1 en respuesta a la denuncia de Universitario de Deportes, la cual solicita sanciones para los futbolistas Renzo Garcés y Paolo Guerrero”, escribió en sus redes sociales.

Asimismo, Varela explicó que la defensa del cuadro victoriano se sustenta en dos aspectos fundamentales. El primero tiene que ver con el tiempo en que fueron interpuestas las denuncias por parte de Universitario.

Desde la interna de Alianza consideran que los reclamos no respetaron el denominado principio de inmediatez, por lo que entienden que estos deberían ser declarados improcedentes por el ente disciplinario.

El segundo punto está relacionado con la parte administrativa del procedimiento. El club sostiene que el pago correspondiente a la tasa exigida para formalizar la denuncia no se habría realizado de la manera adecuada.

“En Alianza Lima consideran que ambos casos deberían de ser declarados infundados por la Comisión de Disciplina por dos razones: 1) Fondo: presentaron las denuncias en contra del principio de inmediatez 2) Forma: el pago de la tasa por la denuncia no se realizó correctamente”, señaló.

Incidente de Paolo Guerrero contra hincha de Sporting Crista l Composición: Difusión

Cabe recordar que Universitario de Deportes presentó una denuncia ante la Comisión Disciplinaria de la FPF contra Renzo Garcés por una supuesta infracción en el partido ante Deportivo Garcilaso, mientras que la queja hacia Paolo Guerrero se da por un incidente que tuvo con un hincha de Sporting Cristal. Todos estos casos lo protagonizaron en el 2025.

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