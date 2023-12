El central no está en los planes de Alianza Lima, pero tiene ofertas para el 2024.

El pasado 11 de diciembre, Alianza Lima inició la pretemporada de cara a los objetivos deportivos del año 2024. Al mando de Alejandro Restrepo, el técnico que asumió la dirección del equipo en reemplazo de su homólogo Mauricio Larriera, los íntimos empezaron a trabajar en EGB después de pasar exámenes los médicos en Matute. Para entonces, más de doce jugadores dejaron de pertenecer al club porque terminaron contrato y no renovaron. Cristian Benavente, Christian Cueva, Andrés Andrade, Pablo Míguez, Aldair Rodríguez y Josepmir Ballón, fueron algunos de los jugadores que protagonizaron una purga que parecía no tener cuándo acabar. Días después, Santiago García y Carlos Zambrano, quienes tienen un año más de contrato, salieron de los planes del entrenador y tampoco se unieron a la pretemporada. Eso sí, su desvinculación aún no es oficial.

Luego de tener algunos días de vacaciones en compañía de su familia, García regresó al Perú y lo hizo con la esperanza de que su contrato con los íntimos se respetaría; sin embargo, grande fue su desdicha cuando le comunicaron desde el club que la institución no contaría más con él y que por ello las partes deberían de llegar a un entendimiento para terminar la relación contractual. Al exjugador del Unión La Calera de Chile lo aquejaron las lesiones y ello fue determinante para anticipar su salida. La decisión para cortar relación con Zambrano, era totalmente distinta. Según pudo conocer Depor, desde las altas esferas del área deportiva del club victoriano se determinó que el ‘León’ no siga en la institución por no encajar con el nuevo perfil profesional que ahora se pretende. En ese marco, es fundamental que el futbolista cuide su cuerpo y allí el central tenía cierta deficiencia. Estaba subido de peso y era notorio. Ese descuido, por supuesto, también le restó posibilidades para el 2024. Las autoridades que ahora toman decisiones deportivas en el club, no le dejaron pasar por alto y actuaron con severidad. El exjugador de Boca Juniors recibió la comunicación y por esa razón no forma parte del trabajo base que desarrollan sus compañeros en Lurín con miras al 2024. Lejos de echarse al abandono, el ‘Káiser’ optó correctamente por el trabajo de manera individual, pero con la orientación profesional de su entrenador Giovanni Cafferata. Y los resultados hablan por sí solos. En corto tiempo ya logró bajar cuatro kilos y de la misma manera ha disminuido su porcentaje de grasa corporal. El central está hecho una ‘figurita’ y apunta seguir igual. Está comprometido y apunta a tener un buen 2024. El central tiene contrato con Alianza Lima hasta el 2024, pero no está en los planes de los grones. Ahora tendrá vacaciones junto a su familia y al retorno deberá de tener más claro su futuro profesional. Tiene algunas propuestas y cabe la posibilidad de que pueda volver a jugar en el extranjero. Según se ha podido conocer, le vienen buscando club en la MLS de Estados Unidos, aunque también existen sondeos de clubes de provincia de la Liga 1 Betsson. Como se recuerda, Zambrano registró esta temporada 1457 minutos entre el campeonato local y la Copa Libertadores. Es más, en 20 partidos jugados, 17 veces fue titular y anotó dos tantos, ambos contra Deportivo Municipal. Así, después de las fiestas se podrá conocer en qué equipo jugará la próxima temporada. Mientras tanto, hinchas blanquiazules en las redes sociales lo rechazan, pero otros apoyan la idea de que pueda tener una nueva oportunidad en el cuadro de sus amores. Ahora, las opciones de tener una nueva oportunidad en Alianza Lima tampoco son descabelladas, pues por la idea de juego de Restrepo, con el esquema táctico de 3-5-2, Carlos Zambrano podría encajar como líbero, una posición donde el entrenador colombiano no tiene muchas opciones de experiencia, salvo la de Renzo Garcés , reciente fichaje procedente de la César Vallejo. Como se sabe, los otros dos refuerzos para el 2024, el panameño Jiovany Ramos (llega de Deportivo Táchira de Venezuela) y el argentino Juan Pablo Freytes (jugó en Unión La Calera de Chile) se colocan como stopper por derecha y por izquierda, respectivamente. A ver si los primeros días de enero hay un cambio de idea respecto a Zambrano en Matute, ahora ello también dependerá si el futbolista de 34 años sigue mejorando su aspecto físico, su performance. Todo está en la cancha del ‘León’.

