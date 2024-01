Alianza Lima inició la temporada 2024 y aún existen algunos futbolistas que no tienen muy clara su situación contractual, como es el caso de Carlos Zambrano. Si bien el defensor nacional tiene contrato con el club blanquiazul hasta diciembre del presente año, el técnico Alejandro Restrepo no lo ha tomado en cuenta. No obstante, tal parece que el ‘León’ está muy cerca de volver a los terrenos de juego y lo haría en la Primera División de Uruguay.

“Gracias a Dios me han salido algunas ofertas. Dos equipos de Argentina del cual uno rechacé. Ese era Lanús, no estaba de acuerdo con esa opción. Fuera de las opciones que más tengo son las de Uruguay. Ya sabrán el por qué, es un equipo que juega Copa Libertadores”, aseguró el zaguero en el programa FUTMAX League de L1 MAX.

“No estaba en mis planes (fichar por Lanús). Me llamó hasta Independiente y Racing en su momento. Estar en Boca es el más grande del país. Imposible que vaya a River, así me ofrezcan 10 millones de dólares”, agregó el futbolista de 34 años.

En relación a su vínculo con Alianza Lima, Carlos Zambrano aseguró que mantiene un contrato vigente, aunque es complicado que continúe en la institución blanquiazul. “Es lo complicado del fútbol. Todas las partes deben ponerse de acuerdo. Sinceramente, es muy complicado (que continue en Alianza Lima). Si mañana me llama el club tengo que presentarme. Tengo cero comunicación (con Alejandro Restrepo). Tampoco me despreocupa, la tengo clara. Cuando llegue la oferta concreta tengo que estar contento yo. Entre una o dos semanas tiene que salir algo concreto”, sostuvo.

Finalmente, el ‘Kaiser’ decidió no hablar de su relación con los directivos íntimos, aunque les deseo lo mejor en la presente campaña. “Mis amigos y mi familia saben lo que pienso. No voy a causar más polémica porque sería reventar todo esto. Yo la tengo clarísima. Yo le deseo lo mejor a Alianza Lima”, sentenció.

Los números de Carlos Zambrano con Alianza Lima en 2023

Carlos Zambrano tuvo cierta irregularidad en la última campaña. El ‘León’ disputó un total de 20 encuentros, acumulando 1456 minutos en el terreno de juego. Cabe precisar que el defensor nacional también aportó con dos goles en la temporada donde se quedaron con el subcampeonato.

La agenda de Alianza Lima

Luego de su debut con triunfo por 2-1 sobre César Vallejo (anotaciones de Cecilio Waterman y Catriel Cabellos), Alianza Lima ya piensa en lo que será su próximo gran desafío por la Liga 1, el cual lo pondrá cara a cara con Alianza Atlético, el cual registró un empate con Atlético Grau.

En ese sentido, los blanquiazules tendrán que visitar el estadio Campeones del 36, este domingo 4 de febrero a las 2 de la tarde. Tras ello, Alianza Lima recibirá a Universitario, en el Estadio Nacional (debido a la suspensión de siete meses sufrida por parte del estadio Alejandro Villanueva por el apagón en la final nacional de la temporada pasada).

El duelo entre los ‘compadres’ está pactado para el próximo sábado 10 de febrero sobre las 8 de la noche y contará con la transmisión exclusiva de Liga 1 Max (L1 MAX), canal que puedes contratar de manera individual y disfrutarlo en tu paquete de DirecTV, Claro TV y Best Cable.





