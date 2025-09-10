Cuando Óscar Ibáñez tomó las riendas de la Selección Peruana, sabía que el camino estaba cuesta arriba y solo un cambio drástico podía llevarnos a pelear por el repechaje. Sin embargo, los argumentos futbolísticos eran escasos y la realidad no fue distinto de eso, quedando eliminados en la penúltima jornada con una dura caída por 3-0 ante Uruguay.

Así pues, si bien se esperaba un atisbo de reivindicación contra Paraguay, sobre todo por la estadística a favor en Lima y la localía, sucedió todo lo contrario y volvimos a perder, esta vez por la mínima diferencia. Con esto, la ‘Blanquirroja’ a duras penas completó 12 puntos en las Eliminatorias 2026 y cerró con sabor amargo un proceso desastroso.

Tras el tropiezo frente a la ‘Albirroja’, Óscar Ibáñez compareció ante los medios de comunicación e hizo un balance de su paso por la Selección Peruana. Más allá de los resultados, los cuales nos condenaron a quedarnos fuera del Mundial, el exportero valoró la posibilidad que tuvo de hacer debutar a algunos futbolistas.

“Nos tocó un momento difícil, sabíamos que podía pasar esto. Le agradezco a los jugadores que vinieron, sobre todo a los chicos que aparecieron y se lo merecían. En este corto tiempo debutaron siete jugadores, no es poco. Es una muestra de que hay material para competir”, afirmó.

En su valoración, los jóvenes que fueron convocados se ganaron a pulso su llamado, esperando que hayan podido absorber las enseñanzas de los más experimentados. “Nadie les regaló nada, están aquí porque pueden jugar. Tienen que aprovechar el tiempo de los jugadores de experiencia que ya recorrieron el camino que ellos quieren transitar”, añadió.

En otro momento de la charla con la prensa, Ibáñez hizo hincapié en la presencia de jugadores como Paolo Guerrero, quien pese a no estar convocado por lesión, estuvo cerca al grupo en este complicado momento. “Es el sentido de pertenencia, quisieron estar apoyando en un escenario difícil y eso le da más valor”, sostuvo.

Al ser consultado sobre las críticas y exigencias que recibe Luis Ramos, el técnico de la ‘Bicolor’ salió a respaldarlo y aseguró que tiene un potencial por explotar. “Hay que tenerle paciencia, tiene cosas buenas y debemos ayudarlo como equipo. Esto es un proceso y necesitamos tiempo para que los jóvenes ganen experiencia al lado de los mayores”, acotó.

Por último, cuando le preguntaron sobre su continuidad al mando de la Selección Peruana, especialmente por los rumores que afirmaban que este sería su último partidos, Óscar Ibáñez dejó la puerta abierta para dirigir los amistosos de octubre y noviembre. ¿Se quedará? De momento, agradeció el respaldo de Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

“Estoy agradecido con el presidente Lozano que me invitó a ser parte de esto en febrero. Los jugadores nos exigieron al máximo y nos hicieron mejores entrenadores. Ahora todos vuelven a sus clubes y deben demostrar que son futbolistas de selección”, sentenció el director técnico de 58 años.

