Cuando parecía que la Selección Peruana no podía caer más hondo, la noche del último martes terminó por cerrar la peor Eliminatoria de su historia al perder por 1-0 a manos de Paraguay en el Estadio Nacional. Los dirigidos por Óscar Ibáñez tuvieron pasajes positivos en el segundo tiempo y parecía que estaban más cerca al gol, sin embargo, no fue suficiente para doblegar a la ‘Albirroja’.

El final es amargo porque nuevamente volvimos a mostrarnos como un equipo frágil y sin sangre, que no supo hacerse fuerte en casa y que por primera vez cayó ante Paraguay en Lima por Eliminatorias. Asimismo, se cortó una racha de 12 partidos sin perder frente a los guaraníes, lo que gráfica en grandes rasgos el pozo en el que estamos.

En zona mixta, algunos futbolistas se tomaron el tiempo para hablar con los medios de comunicación y dar a conocer su sentir en este cierre del proceso rumbo a la Copa del Mundo del próximo año. Erick Noriega fue uno de los que dio la cara y dejó un contundente mensaje pensando en el futuro.

El volante de Gremio sabe que, si bien aún es joven, le tocará asumir un rol más protagónico de aquí en adelante y tendrá que ser uno de los abanderados del recambio generacional. “Es un momento difícil, un momento doloroso, pero tenemos que poner la cara y vamos a levantar esto”, soltó.

Erick Noriega registra tres partidos con Perú por Eliminatorias. (Foto: ITEA Sports)

Ahora que vive un buen presente en el fútbol brasileño, el ‘Samurái’ sabe que eso se debe replicar en sus compañeros y así conformar un grupo competitivo cuando se tenga que rearmar el plantel. “Los jóvenes sabemos que tenemos que hacer las cosas bien en nuestros clubes para aportarle a la selección y ayudar en todo”, añadió.

Noriega no se olvidó de los hinchas que se dieron el tiempo de llegar al Estadio Nacional a pesar de que ya estábamos eliminados, a quienes comprendió por las críticas y espera que sigan al lado de la Selección Peruana. “El hincha siempre nos está apoyando, entendemos su incomodidad por el resultado, pero vamos a darlo todo”, aseveró.

El crecimiento que ha tenido Erick Noriega en el último tiempo ha sido increíble. Se consolidó en Alianza Lima y demostró que estaba apto para competir a nivel internacional, lo que le permitió dar el salto a Brasil y fichar por un grande como Gremio. Ahora, con esa espalda, será uno de los más exigidos cuando le toque estar en la ‘Blanquirroja’.

El universo de futbolistas que tendremos para afrontar las próximas Eliminatorias será reducido, especialmente por los pocos elementos disputando torneos competitivos en el extranjero. Sin embargo, tal como lo dijo Noriega, a muchos les tocará saltar unos cuantos peldaños, ponerse la camiseta de la selección y dar la cara por más complicado que sea el contexto. Es lo que toca.

Erick Noriega tiene contrato con Gremio hasta finales del 2028. (Foto: Gremio)

