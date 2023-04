Alianza Lima tiene la primera opción y no necesariamente porque esté primero. Repotenció el plantel que salió bicampeón y sumó nombres de jerarquía como Carlos Zambrano, Christian Cueva, Pablo Sabbag, entre otros. El equipo de Guillermo Salas, si nos guiamos de lo que sucedió en la cancha, ganó siete de sus ocho partidos que disputó. No sabe de empates y solo perdió uno (en Huancayo). El otro fue por W.O. por no presentarse a jugar contra Sporting Cristal. Convirtió a Matute en una ‘caldera’ para sus rivales, ya que hasta el momento ganó el 100%. Este arranque casi demoledor hace que tenga el privilegio de ser el único equipo que dependa de sí mismo para ganar el Apertura.

Universitario de Deportes hoy está en un expectante segundo lugar. A tres puntos de los blanquiazules, pero con un partido más. No hay que ser adivinos para decir que, tras la llegada de Jorge Fossati, le cambió el chip a un plantel que tuvo terrible inicio de torneo, con tres derrotas consecutivas (entre ellas el clásico) y que le pueden costar el Apertura. La ‘U’ no solo se reconcilió con los resultados, sino también con su identidad. Encontró un equipo base que ya se va conociendo y funcionando de la mejor manera, además de que muchas de sus figuras levantaron su nivel, como Williams Rivero, Aldo Corzo, Piero Quispe, Emanuel Herrera, entre otros.

A Sporting Cristal le tocó descansar en la última fecha y por eso no se le ha mencionado mucho sobre esta lucha incansable. Sin embargo, las opciones celestes siguen intactas y ya deben haber pasado la página tras la derrota copera frente a Fluminense. Además, es el único equipo invicto del torneo, pero tendrá que sumarle efectividad a la hora de las definiciones, ya que también es el que más empató y cuando eso pasa en el tramo final, suelen pagarse consecuencias. Tiago Nunes encontró un plantel con mucha juventud y algunos nombres de experiencia, como Yoshimar Yotún e Irven Ávila, quienes son los encaminados a llevar al equipo cervecero a un nuevo título nacional.

Con una tabla tan apretada, el gran reto de estos tres equipos será alternar con sabiduría el Apertura con las copas. No solo tendrán seguidillas de partidos, sino también viajes, lesiones y mucho trajín, factores que pueden incidir en lo futbolístico. Además de lo anímico si es que en el plano internacional las cosas no salen como se espera. Lo vimos hace unos días con la ‘U’, por ejemplo. Los cremas jugaron en Cusco, terminaron con un futbolista menos y sumaron un punto valorable. Tras jugar en la altura, viajaron a La Plata para jugar ante Gimnasia por la Sudamericana. No ganaba en Argentina desde 1967 y todo era felicidad. El último fin de semana recibió a Atlético Grau y Jorge Fossati no rotó jugadores y eso se notó. A tal punto que tuvo que hacer tres cambios en el entretiempo, para sacar el resultado adelante.

Los tres tienen planteles amplios, pero Alianza Lima también saca una ligera ventaja por ese lado. Porque hoy tiene como suplentes a Hernán Barcos, Pablo Lavandeira y Jairo Concha, entre otros, que fueron fundamentales en las últimas temporadas y pueden serlo también en esta. Quedó demostrado la última vez que jugó en Matute, cuando venció a Cienciano con doblete de Franco Zanelatto, que ya le discute la titularidad a Gabriel Costa y Bryan Reyna. Pero los partidos consecutivos ya le están costando algunas bajas por lesión, como los casos de Peruzzi, Chávez y ahora Montoya.

Cristal ya viene sufriendo el trajín, pues arrancó la Libertadores desde la fase previa. Tiago Nunes viene apostando por los jóvenes cuando los referentes necesitan descanso. Así han aparecido nombres como Leonardo Díaz, Diego Otoya, Flavio Alcedo, entre otros. En lo que resta del torneo habrá dos situaciones clave: lo que pase en ese choque entre Universitario y Cristal en el Monumental. Sumado a lo que pueda hacer César Vallejo. Los ‘poetas’, de manera silenciosa, están metidos en la lucha por el Apertura. Y precisamente tendrá que visitar a los tres grandes en esta recta final. Si es capaz de quitarles puntos en beneficio propio y de pasada para los rivales directos, tendremos un cierre de infarto. Sin dudas será una lucha de largo aliento. Veremos quién se la lleva.

