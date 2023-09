Tras un 2020 atroz, Alianza Lima se proyectó para el siguiente año armar un equipo fuerte y audaz, con el que puedan pelear todos los objetivos que se trazaran esa temporada. No fue sencillo, en especial, por la disyuntiva de la categoría, pero en medio de ese complejo contexto, la directiva blanquiazul apostó por traer a un delantero de categoría, con presencia en campo rival y que, gracias a su experiencia, se convierta en el líder de un plantel renovado. Así se dio la llegada de Hernán Barcos, atacante argentino que rápidamente supo ganarse un lugar primero en el once titular y luego, con sus goles, en el corazón de los hinchas. Aquí sus números.

El ‘Pirata’ tenía como misión ser determinante en el área contraria y lo consiguió. Ese 2021, sumó un total de 10 goles y 8 asistencias, convirtiéndose así en el jugador más influyente del club y, al término del año, en el campeón de la Liga 1. Para el 2022 la historia le daría de nuevo otra oportunidad de ser crucial para el cuadro blanquiazul, pues dicha temporada repitió la alegría con el título y se convirtió en uno de los jugadores más importantes de la plantilla, con 18 anotaciones y seis pases gol.

TEMPORADA GOLES ASISTENCIAS 2021 10 8 2022 18 6 2023 (aún no termina) 14 6 TOTAL 42 20

Este 2023, el delantero ya suma 14 goles marcados, ocho en el Apertura y seis en el Clausura; además de seis asistencias. Eso sí, un detalle no mayor es que, a diferencia de la temporada pasada, no generó alguna jugada de gol en la Copa Libertadores (en año anterior tuvo una asistencia). Sin embargo, ello no opacó el liderazgo que ejerce sobre sus compañeros de equipo, tanto dentro como fuera del campo, pues de los 38 partidos que ha tenido la institución (en lo que va del año), el ‘Pirata’ jugó en 33.

Goleador nato

Con los números antes mencionados, fue inevitable que Barcos se convirtiera en un referente de Alianza Lima, con un total de 42 goles y 20 asistencias en 102 partidos (solo por Liga 1 y Libertadores), llegando a ser el jugador extranjero con más goles en toda la historia del club, además de ser el futbolista con más anotaciones en el torneo, desde su llegada en el 2021, así como el más influyente (también desde su fichaje).

*Números del Apertura

*Números del Clausura

¿Qué lo hace determinante en el área rival? Una de las características del ‘Pirata’ es su olfato de gol, por lo que siempre está presente en la jugada frente al arco contrario. En el duelo contra Carlos A. Mannucci, el delantero aprovechó un rebote de balón en el área, el cual controló para finalmente concretar el primer tanto del partido. Mientras que el segundo gol se dio tras un pase largo de Jairo Concha que, al estilo del atacante, llevó la pelota y termina rematando en la portería trujillana.

La palabra del DT

Mauricio Larriera tiene claro que restan cuatro finales más por jugar, para seguir peleando por el título del Clausura. Sin embargo, no puede dejar de lado el empuje que tuvo su plantel para voltear un resultado y de visita. Asimismo, el estratega uruguayo prefirió no ahondar en las críticas que ha recibido hacia su estilo de trabajo: “El partido empezó complicado, estuvimos bastante inconexos hasta después del gol. En esta recta final hay que ganar y esperar. Los futbolistas que tiene Alianza son de mucha jerarquía”.

Además, no dudó en elogiar cómo el equipo salió a pelear los 90 minutos, sin bajar los brazos. “Hay un aspecto que es muy importante, que es el corazón del equipo, además el equipo tiene carácter, temperamento para dar vuelta a los resultados como se dio hoy (domingo). A la falta de precisión o en algunos momento funcionamiento, encontramos otras cosas que son muy importantes para el final de todo campeonato”, recalcó.

¿Cuándo vuelve a jugar Alianza Lima?

Alianza Lima tendrá un nuevo partido este jueves 28 de setiembre desde las 8:30 p.m. en el estadio Alejandro Villanueva. El rival a enfrentar será Melgar, que momentáneamente se encuentra en la punta de la tabla de posiciones del Clausura, luego de imponerse por 3-1 a Unión Comercio. Sin duda, un encuentro complicado, que podría marcar una oportunidad clara para los íntimos de meterse entre los tres primeros del Clausura.

No olvidar que, en la tabla de posiciones, los blanquiazules se encuentra en el cuarto lugar con 29 puntos, la misma cantidad que poseen Sporting Cristal (que juega esta noche contra UTC en el Estadio Nacional) y Universitario de Deportes (que esta fecha no fue programado), mientras que el ‘Dominó' está arriba con 31 unidades. Eso sí, en el Acumulado, los íntimos lideran con 71 puntos, siete unidades más que los celestes.





