La última jornada de la Liga 1 trajo consigo un ligero retraso en el partido de Cusco FC y Alianza Atlético debido a que los locales no permitían el ingreso de las cámaras de 1190 Sports para la transmisión del partido (tienen un vínculo con el Consorcio Fútbol Perú y junto a otros cinco clubes -Alianza Lima, Melgar, Binacional, Municipal y Cusco FC- están en contra del manejo de la FPF sobre los derechos de TV). El acontecimiento no fue bien tomado en San Luis e indicaron que existirían sanciones para los imperiales, dejando abierta la posibilidad de que caigan en ‘walkover’ si esto se repetía,

En medio de este panorama complejo de la Liga 1, Roberto Silva, presidente de la SAFAP, habló con Radio Ovación: “Si los dos equipos están en campo y no salen los árbitros, no hay ‘walkover’. No creo que los clubes tengan una responsabilidad ahí porque esto ocurre cuando un equipo no se presenta”.

Roberto Silva, a su vez, reconoció que la medida podría oficializarse, pero ello debería seguir un proceso largo para que sea puesta en marcha, cosa que no considera oportuna debido a los conflictos ya existentes entre la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y algunos de los clubes de Primera División.

“Legalmente creo que pueden, pero sería ningunear las comisiones porque no tendría sentido que se estructure algo y no se respete después. Si mal no recuerdo, hay un artículo que dice que el reglamento puede ser modificado, pero no por cualquier causa, sino por unas excepcionales”, acotó.

Por otro lado, el presidente de SAFAP descartó que los futbolistas estén evaluando irse a huelga, ya que los compromisos de pago se están cumpliendo, por lo que no existiría motivo alguno para que lleguen hasta esa vía para buscar soluciones a temas que no se han presentado.

“Hubo algunos retrasos, pero sin la preocupación de que esto no está funcionando. Los clubes ya asumieron el rol que les corresponde de pelear este tema y que tienen que resolver entre los 19 equipos. Los demás tendremos que aceptar lo que ellos acuerden porque son sus temas comerciales. A estas alturas los jugadores están entrenando, compitiendo y les están pagando. Todavía no hay una afectación directa como para que se justifique que nosotros nos levantemos”, finalizó.





