Lo destacaron los medios argentinos y, por supuesto, Fernando Gago, su técnico en Avellaneda. Sí, la primera anotación de Paolo Guerrero con Racing Club sigue teniendo eco en el fútbol internacional: marcó el 3-1 en el triunfo de la ‘Academia’ frente a San Martín Formosa, por la Copa Argentina. Y en medio de todo este escenario, el delantero de la Selección Peruana utilizó sus redes sociales para dar a conocer lo que viene sintiendo tras reencontrarse con el gol, luego de más de un año de espera.

“Muy contento por mi primer gol con esta camiseta. Con este grupo, vamos a ir por más. ¡Aguante Racing!”, fue el mensaje con el que el ‘Depredador’ acompañó la postal de su primera celebración oficial con el combinado de la ciudad de Avellaneda.

La felicidad por Paolo Guerrero no solo llegó por parte de sus compañeros de Racing Club, sino también por uno de la Selección Peruana: Gianluca Lapadula. Y es que el ‘Bambino’ no dudó en reaccionar a la foto subida, en Instagram, por el ‘Depredador’, aplaudiendo la perseverancia y el resultado que obtuvo la noche del último miércoles.

Como se recuerda, ambos delanteros coincidieron en el combinado blanquirrojo, siendo el atacante de Cagliari el encargado de demostrar su admiración por el ahora jugador de la ‘Academia’, con quien espera reencontrarse muy pronto en el equipo de todos.

Paolo Guerrero reaccionó a su primer gol en Racing Club (Captura)

Guerrero habló sobre su rol en Racing Club

Paolo Guerrero destacó que de a pocos se está acoplando a la idea de juego que Racing Club está mostrando para la presente temporada, lo cual le permitirá seguir ganando espacio en el equipo de Fernando Gago, quien ha quedado más que conforme con el rápido avance del ‘Depredador’.

“Más allá del sistema táctico de Fernando Gago, yo tengo que adaptarme a lo que propone el equipo. Me gusta jugar de espaldas al arco, pero si la pelota no llega, tengo que crear mis jugadas. Si me quedo estático, es muy fácil para la defensa. Yo tengo que buscar mis situaciones de gol”, finalizó.





