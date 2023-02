El inicio de la Liga 1 está pactado para este fin de semana (con la programación de la fecha 3), pero las medidas que han sido adoptadas por el Gobierno -a raíz del conflicto social que se vive en el país- hará que el campeonato local se dispute sin público. En medio de dicho escenario, Roberto Silva -titular de la Agremiación de Futbolistas de Perú (SAFAP)- mostró su preocupación.

“Jugar a puertas cerradas no creo que sea lo mejor. Afecta muchísimo la economía de los clubes a los que les toca jugar de local”, sostuvo Roberto Silva, actual presidente de la Agremiación de Futbolistas de Perú (SAFAP), en diálogo con TV Perú.

Por otro lado, Roberto Silva sentó su postura sobre la decisión de ocho clubes (Alianza Lima, Universitario de Deportes, Sport Boys, Melgar, Cienciano, Cusco FC, Binacional y Deportivo Municipal) de no presentarse a sus respectivos encuentros. ¿El motivo? Dichas instituciones están en contra del manejo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) con relación a los derechos de TV.

“Los ocho clubes no juegan entre sí, este fin de semana. Si no se presentan, solo se jugaría el César Vallejo vs. Alianza Atlético a puertas cerradas. El torneo se derrumba, si es que eso sucede, además de la vergüenza que se pasaría por ello”, agregó el directivo de la SAFAP sobre el complicado panorama que se vive en la Liga 1.

Los detalles del inicio de la Liga 1

El último miércoles, se dio la aprobación por parte de las autoridades para que inicie el campeonato local, pese al conflicto social que existe en el país. Así lo confirmó Alberto Otárola, jefe del Gabinete, tras la reunión que sostuvo con Agustín Lozano y Juan Reynoso, titular de la FPF y entrenador de la Selección Peruana, respectivamente. Eso sí, la indicación es que los encuentros tendrán que darse a puertas cerradas.

Cabe destacar que la fecha 3 tendrá algunos cambios. En este caso, Cusco FC y Sport Huancayo abrirán la jornada este viernes 3 de febrero desde las 3:30 p.m. en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. En tanto, el día sábado se vivirán cuatro duelos importantes: Atlético Grau vs. Melgar, Universitario vs. Cantolao, UTC vs. Cienciano y Deportivo Garcilaso vs. Binacional.

No obstante, el duelo más atractivo de la fecha será protagonizado por Sporting Cristal y Alianza Lima, quienes se medirán el domingo 5 de febrero desde las 10:00 a.m. en el Alberto Gallardo. El día lunes, se llevarán a cabo los cotejos entre Sport Boys vs. Unión Comercio y César Vallejo vs. Alianza Atlético. Serán Deportivo Municipal y Carlos A. Mannucci los equipos que culminarán la jornada el día martes 7.





