Entre 2016 y 2018 estuvo defendiendo la camiseta del Aalborg B. K. de Dinamarca, siendo titular en el equipo y sobresaliendo, sobre todo, en su última temporada (2017-18) al haber apoyado con 6 asistencias y una anotación. Luego, por su performance con la bicolor y con la escuadra danesa, clubes como el Monarcas Morelia o el Sevilla (según diario Récord) se fijaron en él. Pero fue el equipo mexicano el que logró fichar al volante nacional.

Con los ‘canarios’, en México, el ‘Orejas’ realizó un buen Torneo Apertura 2019, en el que su club se quedó en las semifinales (empataron 2-2 en el global con el América, pero este equipo avanzó por estar mejor ubicado en la tabla de posiciones). Para el 2020, Flores arribó al DC United de la MLS, en lo que representó uno de los traspasos más caros en la historia del conjunto estadounidense, y a mediados del 2022 volvió al campeonato mexicano. Esta vez al Atlas FC de Guadalajara.

Clubes donde jugó Edison Flores País Años Universitario de Deportes Perú 2011-2012 Villarreal ‘B’ España 2012-2014 Universitario de Deportes Perú 2014-2016 Aalborg B. K. Dinamarca 2016-2018 Monarcas Morelia México 2018-2019 DC United Estados Unidos 2020-2022 Atlas México 2022-2023

Su paso en los ‘rojinegros’

“México para mí es una linda liga, muy competitiva. Y pese a estar adaptado a la MLS, creo que a un equipo como el Atlas, que venía de buenos momentos, no se le puede decir que no. Aproveché esa oportunidad y también quería cambiar de aires”, declaró en rueda de prensa, revelando los motivos de su llegada a los ‘zorros’. Sin embargo, el ‘Orejas’ no ha tenido mucho éxito con el cuadro rojinegro. No ha logrado consolidarse en el equipo.

El centrocampista nacional llegó para el Apertura 2022 de la Liga MX y fue titular en 5 fechas y en las 12 restantes fue suplente. No anotó ningún gol. Para el periodista deportivo Omar Pérez, de Zona Tres 91.5 FM de Guadalajara, el ‘Orejas’ no ha cumplido con las expectativas, las cuales, precisa, eran altas. “Cuando la gente de la ‘Fiel’ (la hinchada del Atlas) se enteró de que venía Edison Flores, pensó inmediatamente en el jugador que dejó excelente sabor de boca en su paso por el fútbol mexicano con el Monarcas Morelia, un jugador desequilibrante, que podía generar goles, poner asistencias. Eso es lo que esperaban y honestamente, hasta ahora, no se ha dado”, dice en diálogo con Depor.

“Su aporte más destacado fueron las dos asistencias en la victoria de 3-2 sobre Cruz Azul en el Estadio Jalisco. Ahí fue cuando pensamos que comenzaríamos a ver a dicho jugador. ¿Qué pasó? No fue solo culpa de él ni mucho menos, pero justo después de esa buena actuación vinieron dos derrotas seguidas para el Atlas en las que Flores jugó los 90 minutos. E ntonces, el técnico bicampeón Diego Cocca entre los cambios que hizo fue sacudir el 11 y darle menos minutos a él” , agrega el periodista deportivo. “Ahora, les puedo decir que sé que hay un sector dentro de los ‘zorros’ del Atlas que sienten que si le hubiera tenido un poquito más de paciencia después de esas dos derrotas, probablemente estarían viendo actualmente al jugador que fue en Morelia, pero a un técnico que te dio el bicampeonato no le podías cuestionar nada”, prolonga.

Para el Clausura 2023, se espera mayor protagonismo del volante peruano. Él mismo jugador ha señalado que “las expectativas son muy altas para este torneo. Individualmente quiero seguir jugando, entregándome al máximo en cada partido”. Lo dijo luego de la segunda jornada, en el triunfo de 2-1 sobre el Mazatlán FC, cotejo en el que el ‘Orejas’ arrancó desde el inicio y permaneció en el verde hasta el 67′. Omar Pérez añade que desde la directiva, en trabajo con el técnico Benjamín Mora, quien asumió el cargo en octubre del año pasado, están buscando “reactivar” al ‘Orejas’.

“Ahora, con Benjamín Mora, (Flores) ha comenzado a tener un poquito más de actividad. Obviamente, la directiva sabe que es un activo muy importante, con mucho potencial y quiere evaluarlo. Pero quiere evaluarlo, además, para que le rinda al equipo, que esta temporada va a tener doble competencia, pues a partir de marzo se viene la Liga de Campeones de la Concacaf y necesitan ampliar las opciones de calidad en el plantel. Por eso, tenerlo a tope es muy importante en los planes del equipo”, explica Pérez. No obstante, en la tercera fecha, durante el duelo contra el Querétaro FC, Flores se lesionó y en el minuto 24′ se vio obligado a abandonar la cancha.

“La buena noticia es que, a priori, me platican que esperan que no pase de una contusión y que, a falta de los estudios y del diagnóstico definitivo, esperan que no sea algo grave”, acota Omar Pérez. Y es que el Clausura recién ha comenzado y Flores tiene las ganas de ser importante en el plantel rojinegro. “Ha sido criticado por un sector de la ‘Fiel’ por su presunta apatía dentro del terreno de juego”, escribió el periodista Javier Robles en el medio Informador de México. Pero “lo cierto es que el peruano Edison Flores, quien llegó al Atlas para el torneo pasado, tiene claro sus objetivos: seguir como titular y tener minutos que le ayuden a tomar confianza y ganarse el cariño de la afición”.

Temporada 2022-23 Partidos jugados Goles Asistencias Minutos jugados Apertura 2022 17 - 2 697′ Clausura 2023 2 - - 92′ Supercopa de la Liga MX 1 - - 30′ Campeones Cup 2022 1 - - 89′

En la selección

Va a tener que trabajar harto el ‘Orejas’ Flores y buscar llegar a su mejor nivel, así como lo hizo cuando estaba en el Morelia de México. Y es que la selección peruana también requiere que el volante esté en un óptimo estado para que pueda afrontar las próximas Eliminatorias a Canadá, Estados Unidos y México 2026. Hoy ya no se encuentra Ricardo Gareca en el banquillo rojiblanco, sino Juan Reynoso.

Con el ‘Tigre’, Flores fue trascendental en el combinado inca, anotando 5 goles en las Eliminatorias a la Copa del Mundo del 2018 y 2 al Mundial del 2022, también encajó 3 tantos en las dos Copas Américas que disputó (la del 2019 y la del Centenario). Pero, con el Cabezón, el volante aún no ha tenido mucho rodaje. Solo estuvo 86 minutos en el amistoso contra México, después permaneció en el banco ante El Salvador y luego no fue convocado ante Paraguay y Bolivia. Deberá regresar a su mejor nivel para que vuelva a ser una pieza clave en el once nacional.

Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.