Alianza Lima se quedó con las ganas de disputar un duelo oficial, luego de que fuera suspendido temporalmente la Liga 1. No obstante, les ha dado más tiempo para seguir entrenando y quedar al 100% para su debut. Uno de los que aseveró que está listo para jugar es Patricio Rubio, pero ¿está habilitado para ser convocado?

Según detalló el directo deportivo del club, Víctor Hugo Marulanda, el delantero chileno ya cuenta con el visto bueno de la Federación Peruana de Fútbol, ya que todos su papeles se encuentran en regla. Solo haría falta el llamado de Mario Salas.

“Desde la parte legal, su registro y derecho a este, además de todo lo que tenga que ver con su certificado de transferencia internacional, ya están en la FPF. El jugador ahora está a disposición del entrenador para ver la parte técnico-táctica”, indicó el directivo blanquiazul a Movistar Deportes.

Estas afirmaciones se dieron, luego de que Patricio Rubio manifestara su deseo de salir a las canchas, durante la conferencia de prensa virtual, que se llevó a cabo al mediodía. Incluso, sostuvo que ya está listo, por lo que espera que se reanude pronto el campeonato.

“Me he sentido muy bien, muy cómodo, ya adaptándome y acoplándome al equipo, conociendo a mis compañeros. En lo físico también ya me siento en óptimas condiciones, de reanudarse el torneo, y dependiendo de lo que decida el técnico, ya podría jugar”, indicó.

Alianza Lima dio a conocer que solicitará los puntos del duelo ante Binacional, luego de saberse los casos confirmados de COVID-19 en el club, en especial, por no haber cumplido con los protocolos establecidos. Al respecto, Marulanda aseveró que “los argumentos por los que pedimos los puntos se direccionan al protocolo”.

