Alianza Lima vs. ADT se enfrentan en Tarma, en el inicio de la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga 1. Atento a todos los detalles para que puedas disfrutar de este enfrentamiento desde la comodidad de tu casa, según tu zona horaria y la modalidad que tengas para conectarte a la transmisión. ¡Se viene una edición más del clásico del fútbol peruano!

Luego de un breve receso por Elecciones Generales en el Perú, se reanuda la competencia local, excepto para los clubes que tienen compromisos internacionales tanto en la Copa Libertadores como en la Copa Sudamericana.

A este cotejo, los blanquiazules llegan con la firme convicción de llevarse la victoria y alcanzar, al menos de manera momentánea al líder del campeonato, Los Chankas. En la última fecha, los íntimos de La Victoria perdieron por la mínima diferencia en el clásico del fútbol peruano ante Universitario en el estadio Monumental.

En frente estará ADT, que solía tener una sólida localía, pero que en lo que va de la temporada no ha alcanzado su mejor versión. Eso sí, este tipo de encuentros motivan de manera especial a los jugadores para volver al triunfo. En la última jornada, los tarmeños cayeron por 3-2 frente a Cienciano, uno de los animadores el campeonato, en Cusco.

La última que se enfrentaron, ADT goleó 3-0 a Alianza Lima que, bajo la dirección técnica de Néstor Gorosito, alineó a un equipo alterno, pues tenía competencia internacional. El partido se jugó el pasado 29 de marzo de 2025.

Disputadas nueve fechas, Los Chankas se ubican en el primer lugar con 23 puntos, el único invicto del campeonato, seguido de los Alianza Lima con 20 y Cienciano con 19. Más relegado en la clasificación se encuentra ADT con 9 unidades.

Alianza Lima vs. ADT: horarios del partido

El partido entre Alianza Lima y ADT se disputará este martes 14 de abril en el Estadio Unión. El encuentro comenzará a las 3:15 p.m. en horario de Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, y siete horas más en España.

¿En qué canales ver el Alianza Lima vs. ADT?

Este encuentro entre Alianza Lima vs. ADT será televisado para todo el pueblo peruano por la señal exclusiva de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), disponible en cableoperadores como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV y Best Cable, así como en su alternativa de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video, Zapping y Fanatiz.

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