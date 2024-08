Por jornada 6 del Torneo Clausura, Alianza Lima se mide ante ADT en el Alejandro Villanueva de La Victoria. Los íntimos, que llegan de una victoria en Cajabamba ante Comerciantes Unidos, quieren seguir siendo líderes del segundo certamen de la temporada. En tanto, la visita, quiere volver a la victoria luego de caer en casa ante Atlético Grau. A continuación en Depor, puedes conocer el horario del partido y los canales donde podrás ver la transmisión en vivo.

En una semana de cambios para Alianza Lima, Mariano Soso podría hacer su debut con el buzo blanquiazul. El argentino fue presentado de manera oficial el miércoles y va conociendo a la plantilla. Este fin de semana podríamos ver su primer planteamiento, con el afán de seguir en lo más alto de la tabla de posiciones.

Tras la salida de Alejandro Restrepo, no cabe dudas que habrá varias novedades, teniendo en cuenta también la amplitud de plantilla que poseen. Sin la presencia de Cecilio Waterman por lesión, Hernán Barcos se perfila a ser titular junto a Pablo Sabbag en la ofensiva.

El equipo de La Victoria es líder del torneo de Clausura y llega de vencer a Comerciantes Unidos en Cajabamba. La premisa es seguir este camino para quedar con el certamen y jugar la final nacional. Sin embargo, al frente tendrán a uno de los rivales directos.

ADT viene de caer en casa ante Atlético Grau, sumando así su primera derrota de local en la temporada. Previamente, también perdieron de visita ante Carlos Mannucci en Trujillo. Por esta razón, necesitan una victoria para no perder el paso en su lucha por el Clausura o quedarse en clasificación a torneos internacionales.

Los dirigidos por Wilmar Valencia no contarán con la presencia de Janio Pósito, quien salió expulsado en el choque anterior por un cabezazo frente a su rival. Además, en la zaga central estará ausente Gu Rum Choi, quien quedó fuera de temporada por una lesión al talón de aquiles.





¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. ADT?

El encuentro entre Alianza Lima y ADT está programado para este sábado 10 de agosto desde las 8:15 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil el duelo comenzará a las 10:15 p.m.; en Venezuela, Paraguay, Chile y Bolivia a las 9:15 p.m.; en México a las 7:15 p.m.; mientras que en España a las 3:15 a.m. del domingo 11.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs. ADT?

El partido entre Alianza Lima y ADT se jugará en el Estadio Alejandro Villanueva y será transmitido para todo el territorio peruano por la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de Liga 1 Play, Zapping TV y Fanatiz. En caso de que no tengas cómo disfrutar de este compromiso, no te preocupes, ya que podrás hacerlo a través del minuto a minuto que te ofrece Depor.

¿Dónde jugarán Alianza Lima vs. ADT?





