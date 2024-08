La Liga 1 está envuelta en una polémica a raíz de los serios cuestionamientos alrededor de la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (CD-FPF), debido a su poca celeridad para emitir la resolución que determine las sanciones para los jugadores de Universitario de Deportes y Melgar, quienes participaron de la gresca que suscitó el pasado 31 de julio en Arequipa. Asimismo, Miguel Grau Quinteros, presidente de la mencionada entidad, también entró en el ojo de la tormenta.

En el marco de todo este asunto, la cabeza de la CD-FPF conversó con Ovación y reveló que es hincha de Alianza Lima. “Todo el mundo me identifica como hincha de la ‘U’, yo no soy hincha de la ‘U’, soy hincha de Alianza. Mi papá era socio e hincha de Alianza, tenía asientos en el estadio, mi hijo es hincha de Alianza, pero la camiseta nos las quitamos cuando entramos a sesionar y nos ponemos la camiseta de la justicia”, comentó.

Debido a esto, Fabián Bustos dio una breve respuesta cuando fue consultado sobre esta afirmación de Miguel Grau Quinteros, en donde algunos podrían inferir cierto favoritismo en la toma de decisiones de la CD-FPF. “Cada uno es hincha de quien quiere, no importa”, contestó el director técnico de Universitario, agregando que no podía dar más declaraciones ante los medios de comunicación.

En la misma entrevista con Ovación, Miguel Grau argumentó que es improbable que dentro de la CD-FPF no exista simpatía por alguno u otro club, algo que consideró normal dentro del fútbol. Eso sí, aclaró que las decisiones que se toman dentro de dicha comisión son en favor de darle justicia al campeonato. “Es imposible que la comisión esté formada por personas que no tienen simpatía por algún equipo”, acotó.

Frente a la demora por parte de la CD-FPF, Alianza Lima solicitó una asamblea de bases con urgencia para buscar la destitución de sus miembros. A través de una carta firmada por su gerente general, Rafael Medina, la institución blanquiazul instó al presidente de la FPF, Agustín Lozano, a que tome una acción inmediata sobre este hecho que, según señalaron, viola algunos reglamentos de la Liga 1 2024 y le quita imparcialidad a la competición.

En lo que respecta a este pedido, Miguel Grau tiene una postura diferente: “Es incongruente el comunicado. Ellos se están quejando de que yo y mi Comisión no actuamos rápido, y piden que renuncie, ¿Cuál es la consecuencia? ¿Qué no se resuelva este asunto? No tengo porque renunciar, y si lo hago, estaría cometiendo una irresponsabilidad porque dejo irresoluto este asunto. No hemos cometido ninguna irregularidad”.

Del mismo modo, puso algunos ejemplos en la diferencia de los casos: “El caso de (Ángelo) Campos era muy sencillo, el reglamento dice que si una sancionado incumple una sanción, automáticamente se aplica la sanción. ¿Campos iba a decir que se apareció un fantasma en la cancha? Por eso se resolvió rápido, hay casos muchos más complejos, el tema del apagón en Matute fue muy complejo que tomó más tiempo. No se puede medir con la misma vara todos los casos”.

¿Qué se le viene a Universitario?

Después de su último triunfo por 1-0 sobre UTC, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana, cuando visite a Sport Huancayo por la sexta jornada del Torneo Clausura 2024 de la Liga 1. Dicho compromiso está programado para este domingo 11 de agosto desde las 3:15 p.m., se disputará en el Estadio IPD de Huancayo y será transmitido por la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de Liga 1 Play, Zapping TV y Fanatiz.

El calendario de los dirigidos por Fabián Bustos está apretadísimo y no tienen margen de error si quieren mantenerse en la pelea por el título nacional, donde Alianza Lima, Sporting Cristal y Melgar también quieran meterse en los play-offs. Tras el duelo con el ‘Rojo Matador’, la ‘U’ recibirá a Deportivo Garcilaso en el Estadio Monumental por la fecha 7, en el encuentro a disputarse el viernes 16 de agosto desde las 8:30 p.m. Este partido será transmitido a través de la señal exclusiva de GOLPERU, disponible en los canales 14 y 714 HD de Movistar TV, además de su opción digital en la plataforma de Movistar TV App.





