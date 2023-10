Contra todo pronóstico, ADT es uno de los protagonistas del Torneo Clausura 2023. El cuadro tarmeño tiene 32 puntos y solo tres unidades lo separan del líder Universitario. A falta de solo dos fechas, todavía tiene opciones de ganar el segundo certamen del año. Sin embargo, su próximo reto no será nada sencillo: visita a Alianza Lima en el estadio Alejandro Villanueva. A un día de este crucial partido, Franco Navarro aseguró que confía en obtener un buen resultado y que la presión la tiene el equipo blanquiazul por ser local y el actual bicampeón.

Este viernes, el conjunto de Junín llegó a Lima para concentrar de cara al encuentro ante el equipo íntimo. Durante su paso por el aeropuerto Jorge Chávez, el técnico señaló que espera realizar un buen partido en Matute. “Hay que dejar la vida en la cancha, esperemos que mañana no sea la excepción, sabemos de la importancia del partido tanto para Alianza como para nosotros, así que esperemos estar a la altura y despedir el año como corresponde”, comentó.

Eso sí, Navarro dejó claro que Alianza Lima tiene la obligación de ganar, pues en caso de no conseguir el triunfo ya no podrá ganar el Clausura. “Están los objetivos de cada club, Alianza tiene la necesidad de ganar, no dejamos de reconocer lo que ellos han hecho los dos últimos años y está peleando por el Clausura, nosotros iremos a Matute a tratar de mantener la regularidad en el rendimiento, pero sabemos lo que significa enfrentarlos”, agregó.

Finalmente, el estratega elogió la campaña que está firmando su cuadro. “Este grupo humano se comprometió sobre todo en el Clausura, a dejar todos los problemas atrás, y ha conseguido una regularidad altísima en el torneo. Por primera vez en más de 90 años de historia hemos clasificado a un torneo internacional, nos sentimos felices y orgullosos de este plantel. Trataremos de terminar de la mejor manera ante Alianza y Mannucci”, concluyó.





¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de su último triunfo por 2-1 sobre Deportivo Binacional, Alianza Lima volverá a jugar este fin de semana cuando reciba a ADT por la fecha 18 del Torneo Clausura 2023 de la Liga 1 Betsson. Dicho compromiso está programado para el sábado 21 de octubre desde las 4:00 p.m., se disputará en el estadio Alejandro Villanueva y será transmitido en exclusiva por la señal de Liga 1 MAX.

De momento, los ‘Íntimos’ ya aseguraron su clasificación directa a la final tras ser inalcanzables en la tabla de posiciones acumulada, por consiguiente también tienen un boleto en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2023. Eso sí, todavía tienen chances de ganar el Clausura, por lo que el duelo con los dirigidos por Franco Navarro será clave. La última vez que estos equipos se vieron las caras fue por el Apertura, con victoria para los tarmeños por 2-1 con doblete de Víctor Perlaza; Pablo Sabbag puso 1-1 parcial.





