Si bien ADT no está pasando por su mejor momento en cuanto a resultados, ya que registra dos triunfos, tres empates y cuatro derrotas en lo que va de la temporada, en la interna son optimistas y tienen altas expectativas para el partido de hoy frente a Alianza Lima. Saben que enfrentan a un equipo necesitado de una victoria, no solo para recuperarse de su caída en el clásico ante Universitario de Deportes, sino también para presionar a Los Chankas en la lucha por el liderato.

En ese sentido, en el conjunto tarmeño se aferran a una estadística contundente: desde que volvieron a la máxima categoría del fútbol peruano en el 2022, Alianza Lima no ha podido ganarles en Tarma. Por si fuera poco, en la última vez que recibieron a los blanquiazules por el Torneo Apertura 2025, se impusieron con un contundente 3-0.

En medio de este panorama, Pablo Trobbiani, director técnico de ADT, analizó este encuentro contra los dirigidos por Pablo Guede y dejó en claro que no saldrán a especular. Independientemente de la jerarquía de los íntimos, el entrenador argentino aseguró que sostendrán su plan de siempre y buscarán imponerse en campo rival.

“Sabemos que es un partido importante, sabemos que tienen jugadores de jerarquía, pero nosotros lo tomamos con tranquilidad. Sabemos que nosotros no podemos resignar nunca a nuestra manera de jugar, que eso se los dejé desde principios de la pretemporada”, afirmó en una entrevista con L1 Radio.

ADT llega a este partido luego de perder por 3-2 ante Cienciano. (Foto: ADT)

Al hablar de los resultados que ADT ha cosechado a lo largo de la temporada, Trobbiani sostuvo que no tienen los puntos que merecen, pues en algunos encuentros terminaron perdiendo o cediendo algún empate por infortunios del juego. Sin embargo, no se excuso y espera que el duelo con Alianza Lima les permita levantarse.

“Más allá de que en algunos partidos hemos merecido más, el fútbol no es de merecimientos. Yo creo que hemos jugado bien en varios partidos. Tenemos que sobreponeros a todo, somos un equipo humilde, de un presupuesto aceptable y tenemos que ir paso a paso creciendo como equipo”, agregó.

Cuando le tocó hablar de Alianza Lima, Pablo Trobbiani destacó el plantel que tienen y la jerarquía en cada una de sus individualidades. No obstante, dejó en claro que eso no será un impedimento para salir a buscar el triunfo desde el primer minuto. Y es que por el contexto, cree que será un partido de ida y vuelta.

“Estamos dispuestos a enfrentar a un gran equipo, a salirlo a buscar como hacemos siempre en todos los partidos, a no escondernos, a buscar nuestra idea de juego. Va a ser un partido atractivo porque Aliana Lima va a venir a querer ganarnos, va a ser un partido de muchas intervenciones en ataque”, aseveró. ¿Le darán el golpe a los victorianos?

Alianza Lima buscará recuperarse ante ADT de su caída en el clásico en casa de Universitario de Deportes. (Foto: Alianza Lima)

¿Cuándo juegan Alianza Lima vs. ADT?

El encuentro entre Alianza Lima vs. ADT está programado para este martes 14 de abril desde las 3:15 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Unión Tarma. El choque está programado para las 5:15 p.m. en países como Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil, mientras que en España iniciará a las 10:15 p.m.

¿Dónde ver el partido entre Alianza Lima vs. ADT?

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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