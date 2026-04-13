Atlético Grau se pronunció oficialmente sobre la situación del partido que debe disputar frente a Sporting Cristal por el Torneo Apertura. A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, el club piurano informó que la Policía Nacional del Perú no otorgó las garantías necesarias para realizar el encuentro con normalidad en el estadio Campeones del 36 de Sullana.

Según explicó la institución, la decisión de la PNP se debe a que el compromiso ha sido considerado como un evento de “alto riesgo”. Esto impediría que el partido programado para el 22 de abril se desarrolle con público en las tribunas, generando preocupación en el entorno del club norteño.

En el comunicado, el conjunto albo señaló que realizó diversas gestiones para dialogar con las autoridades. Incluso intentaron concretar una reunión con el nuevo general de la Policía Nacional para expresar su posición institucional, aunque hasta el momento dicho encuentro no se ha podido llevar a cabo.

Comunicado de Atlético Grau sobre el encuentro ante Sporting Cristal. (Foto: Atlético Grau)

Desde el club piurano consideran que la calificación de alto riesgo no se ajusta a la realidad. Argumentan que este tipo de enfrentamientos se ha disputado en varias ocasiones en el mismo escenario deportivo durante los últimos años sin registrarse incidentes.

Además, el documento recuerda que tanto Atlético Grau como Alianza Atlético han jugado partidos de características similares en el estadio Campeones del 36 sin mayores inconvenientes, lo que refuerza su postura respecto a la seguridad del recinto.

El club también expresó su malestar por el impacto que esta medida podría generar. Según explicaron, la decisión no solo afecta el normal desarrollo del espectáculo deportivo, sino que también provocaría un perjuicio económico para la institución.

A esto se suma la imposibilidad de que los hinchas puedan acompañar al equipo en un encuentro importante del campeonato. En ese sentido, Grau lamentó que su afición pueda quedarse fuera de las tribunas si finalmente se mantiene la disposición policial.

Finalmente, la institución reiteró su compromiso con la seguridad y el bienestar de todos los involucrados en el fútbol. Asimismo, expresó su deseo de que en el futuro se puedan tomar decisiones más equilibradas que permitan el desarrollo del deporte en la región.

TE PUEDE INTERESAR