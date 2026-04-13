Tras la lesión de Lisandro Alzugaray en Universitario de Deportes podría haber una sorpresa en el once titular para su próximo compromiso por Copa Libertadores. En las últimas horas surgió información desde el entorno cercano al club que apunta a un posible cambio en la zona ofensiva del equipo dirigido por Javier Rabanal.

Según lo dicho en Juego en Corto, el atacante Sekou Gassama tendría grandes opciones de arrancar desde el inicio en el ataque crema. La novedad sería que el delantero podría formar dupla ofensiva junto a Alex Valera, quien habitualmente es el referente en la delantera del conjunto merengue.

La decisión estaría relacionada con la situación física de Edison Flores. El ‘Orejas’ no ha tenido muchos minutos con Universitario de Deportes desde el inicio de la temporada, tanto en la Liga 1 como en la Copa Libertadores.

Ante este panorama, el comando técnico habría evaluado variantes para cubrir ese espacio en el frente de ataque. Una de las opciones sería apostar por Gassama, quien habría dejado buenas sensaciones en los entrenamientos recientes del equipo.

Incluso, la posible elección del delantero llamaría la atención porque implicaría que el técnico lo priorice sobre otras alternativas ofensivas del plantel, como José ‘Tunche’ Rivera, quien suele ser una de las cartas de recambio en la zona de ataque.

De confirmarse esta decisión, Universitario presentaría una dupla ofensiva distinta a la habitual, buscando mayor presencia en área rival y aprovechar el buen momento de Valera en el campeonato como el nuevo estado físico del delantero senegalés tras la fecha FIFA del mes de marzo.

Por ahora, todo dependerá de lo que decida el comando técnico en las últimas horas previas al partido. Sin embargo, la posibilidad de ver a Gassama desde el arranque se están incrementando debido a que Universitario tiene que hacerse fuerte de local y más en un torneo como la Copa Libertadores.

XI de Universitario para enfrentar a Coquimbo Unido:

Miguel Vargas; Caín Fara, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Miguel Silveira, Jesús Castillo, Jairo Concha, José Carabalí; Sekou Gassama y Alex Valera.

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de empatar sin goles con Deportes Tolima, Universitario volverá a tener actividad esta semana cuando reciba a Coquimbo Unido, en el compromiso correspondiente a la fecha 2 del Grupo B de la Copa Libertadores 2026. Este encuentro está programado para el martes 14 de abril desde las 9:00 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming en Disney Plus Premium. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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