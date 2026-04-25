Un nuevo escándalo se ha desatado en la Liga 1, y ahora involucra directamente al puntero del campeonato, Los Chankas. Se ha dado a conocer que el técnico argentino Walter Paolella no figura inscrito en los partidos oficiales como el director técnico principal del equipo. Esta irregularidad ha saltado a la vista de todos al revisar los documentos oficiales de la competición, lo que podría generarle problemas al cuadro andahuaylino en la recta final del campeonato.

Al observar las planillas de cada encuentro, se evidencia que quien asume formalmente el cargo de DT del equipo de Andahuaylas es Yonel Iñigo. Iñigo es un viejo conocido de la institución, pues se desempeñó como el técnico del equipo de reservas durante la temporada 2025, y sigue perteneciendo al club pues ahora aparece como el responsable legal en el campo de juego.

Esta situación ha generado una ola de críticas y dudas entre los hinchas sobre si Paolella cuenta con la licencia profesional necesaria. Ante la polémica, el periodista Eddie Fleischman consultó a Zoe Ganoza, gerente deportivo del club, quien aclaró que la inscripción de Iñigo es un arreglo temporal conversado con la Liga 1 mientras se regularizan ciertos documentos.

“Es un tema que sí habíamos conversado con la Liga 1, y ya es algo de documentos que se va a regularizar. Igual Iñigo está con el técnico, viaja con nosotros, está todos los partidos pero el que da la cara es Walter Paolella. Solo es un tema de regularizar documentos, que no tiene nada de malo, igual lo consultamos y todo. Después, la presencia de Yonel no hay ningún problema”, declaró Ganoza en Full Deporte.

Ganoza enfatizó que Paolella sí posee su licencia de entrenador y que la FPF tiene pleno conocimiento de ello. Según el directivo, el retraso en la inscripción formal se debe específicamente a un trámite administrativo con un documento proveniente de la AFA. Al parecer, una intervención en el ente rector del fútbol argentino ha dificultado la firma y el envío de dicha documentación.

“Sí, claro que tiene licencia de entrenador, la FPF lo sabe porque pasa sobre licencias la inspección de documentos. Solamente es un detalle de un documento que lo tienen que mandar desde Argentina. Lo que pasa es que hay un tema de la AFA, que hay investigaciones, ahí fue justo la demora de lo que tenían que firmar la gente de allá de Argentina. Creo que esta semana se puede estar regularizando”, concluyó el gerente.

Los Chankas le han ganado a Sporting Cristal, Universitario de Deportes y Melgar, entre los equipos más fuertes, este año. (Foto: ITEA)

¿Cuándo volverá a jugar Los Chankas?

Luego de su último triunfo por 1-0 sobre Cienciano, Los Chankas volverá a tener actividad la próxima semana cuando visite a ADT, en el compromiso correspondiente a la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el domingo 26 de abril desde las 6:00 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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