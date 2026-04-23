El Mundial 2026, a menos de dos meses de su inicio, se perfila como uno de los torneos más condicionados por las lesiones en la historia reciente. La sobrecarga de partidos en la temporada 2025-26 ha generado una ‘epidemia’ física que golpea directamente a selecciones candidatas y emergentes. Roturas de ligamentos, tendones de Aquiles y lesiones musculares severas han dejado fuera a futbolistas clave, mientras que otros viven una carrera contrarreloj para llegar en condiciones mínimas.

Entre las bajas confirmadas más sensibles aparece el brasileño Rodrygo, quien sufrió una rotura de ligamentos cruzados en marzo y quedó automáticamente descartado para la Copa del Mundo. Su ausencia representa un golpe directo al ataque de Brasil, que pierde a uno de sus jugadores más desequilibrantes. A este caso se suma el inglés Jack Grealish, afectado por una fractura de estrés en el pie izquierdo que lo marginará durante toda la temporada y también del torneo.

Argentina es otra de las selecciones más afectadas por lesiones de larga duración. Valentín Carboni y Joaquín Panichelli sufrieron roturas de ligamentos cruzados, mientras que Juan Foyth padeció la rotura del tendón de Aquiles, una de las lesiones más complejas en el fútbol moderno. Estas bajas reducen considerablemente el fondo de armario de Lionel Scaloni, sobre todo en defensa y mediocampo.

Alemania también pierde a una pieza importante: Serge Gnabry confirmó que no llegará al Mundial tras una lesión que lo dejará varios meses fuera de competencia. Su caso es especialmente significativo porque se trata de un futbolista con experiencia en torneos grandes, lo que debilita la rotación ofensiva alemana.

Serge Gnabry se perderá el Mundial tras lesionarse en el Bayern Múnich. (Foto: Getty Images)

En la Concacaf, México y Estados Unidos también sufren bajas sensibles. El portero Luis Ángel Malagón quedó fuera tras romperse el tendón de Aquiles, mientras que Marcel Ruiz sufrió una rotura de ligamento cruzado. pero decidió seguir un tratamiento antes que una intervención quirúrgica para llegar con lo justo al Mundial. Por su parte, Estados Unidos no contará con Cameron Carter-Vickers, quien también atravesó una lesión en el tendón de Aquiles, ni con Patrick Agyemang.

Francia tampoco escapa a esta problemática: Hugo Ekitiké se perderá el Mundial tras una rotura del tendón de Aquiles, una lesión que requiere varios meses de recuperación. En la misma línea, España pierde a Samu Aghehowa por una rotura de ligamentos, lo que le impide llegar en condiciones al torneo.

Sin embargo, no todos los casos son definitivos. Hay una larga lista de futbolistas que llegarán con lo justo, dependiendo de la evolución médica y su ritmo competitivo. El caso más mediático es el de Lamine Yamal, quien sufrió una rotura muscular de grado 2 en el bíceps femoral y estará entre seis y ocho semanas fuera. A pesar de ello, en España confían en que llegue al Mundial, aunque sin ritmo pleno.

En esa misma categoría aparecen nombres como Éder Militão y Arda Güler, ambos con lesiones musculares recientes pero con pronóstico favorable para reaparecer antes de la justa mundialista. También figuran Alisson, Ter Stegen, Mikel Merino y otros jugadores que arrastran problemas físicos, lo que abre interrogantes sobre su rendimiento real en la Copa del Mundo.

Otro caso especial es el del brasileño Estevão, cuya lesión muscular genera versiones contradictorias: mientras algunos informes indican que podría llegar incluso a la fase de grupos, otros advierten que la gravedad podría dejarlo fuera del torneo. Esta incertidumbre refleja el clima general previo al Mundial: selecciones pendientes de informes médicos más que de tácticas.

Hugo Ekitiké se perderá el Mundial con Francia. (Foto: Getty Images)

Futbolistas descartados y en duda para el Mundial 2026:

Futbolista Selección Lesión Estado para el Mundial Rodrygo España Rotura de ligamentos cruzados Descartado Jack Grealish Inglaterra Fractura de estrés en el pie izquierdo Descartado Valentín Carboni Argentina Rotura de ligamentos cruzados Descartado Joaquín Panichelli Argentina Rotura de ligamentos cruzados Descartado Juan Foyth Argentina Rotura del tendón de Aquiles Descartado Serge Gnabry Alemania Rotura en el músculo aductor del muslo derecho Descartado Luis Ángel Malagón México Rotura del tendón de Aquiles Descartado Marcel Ruiz México Rotura de ligamentos cruzados Llevará un tratamiento para llegar Cameron Carter-Vickers Estados Unidos Rotura del tendón de Aquiles Descartado Patrick Agyemang Estados Unidos Rotura del tendón de Aquiles Descartado Hugo Ekitiké Francia Rotura del tendón de Aquiles Descartado Samu Aghehowa España Rotura de ligamentos cruzados Descartado Lamine Yamal España Rotura muscular de grado 2 en el bíceps femoral Sí llegará Estevão Brasil Lesión de isquiotibiales (tendón de la corva) de grado 4 En duda

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