Alianza Lima venció 2-0 a Cantolao y dio un paso importante a su clasificación a los playoffs. Alejandro Hohberg inició el camino del triunfo con su gol, el cual tuvo un significado especial por el equipo y un feliz momento personal. Él mismo contó los detalles.

"Mi mujer me dio la noticia de que iba a ser padre anoche. La verdad, me costó concentrarme mucho en el partido. No se lo dije a nadie. Creo que mi familia recién se entera", indicó el volante en Gol Perú.

Tras mandar el balón al fondo de las redes, Alejandro Hohberg se puso el balón debajo de la camiseta y colocó su dedo pulgar en la boca. Luego de recibir las felicitaciones de sus compañeros, el volante se quebró.

► Alianza Lima: Alejandro Hohberg se quebró tras anotar gol contra Cantolao [VIDEO]



El mediocampista también dedicó un mensaje a los críticos de su equipo. "A veces cuando no ganamos, nos dan con todo, pero no se dan cuenta que somos los últimos campeones", finalizó.

Alianza Lima se afianza en el tercer lugar del acumulado con 63 puntos. Si Melgar, segundo de la misma tabla, campeona en el torneo Clausura, los íntimos se clasificarán a la semifinal del playoffs.

TE PUEDE INTERESAR

​Ricardo Gareca y su comando técnico visitaron el nuevo complejo donde trabajará la Selección [VIDEO]