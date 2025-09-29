En medio de la tensión que atraviesa por los resultados recientes, Alianza Lima volvió a sufrir un duro revés en el Torneo Clausura 2025. La derrota en Cusco frente a Cienciano no solo dejó al equipo más relegado en la lucha por el primer lugar de la tabla que les permita aspirar al título, sino que abrió nuevamente el debate sobre el arbitraje en el campeonato peruano. Desde el comando técnico del conjunto íntimo no dudaron en manifestar su malestar y apuntar directamente contra la actuación de los jueces en un compromiso que consideran estuvo marcado por errores perjudiciales.

El equipo que dirige Néstor Gorosito, en esta ocasión bajo la voz de su asistente Gustavo Zapata, aseguró sentirse golpeado no solo por el marcador adverso, sino por la sensación de que las decisiones arbitrales condicionan sus posibilidades dentro del campo. La bronca fue evidente tras un encuentro que, más allá de la reacción de Paolo Guerrero con su descuento, terminó dejando un sabor amargo.

Cienciano fue eficaz y se impuso por 2-1 en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, con un planteamiento sólido que aprovechó algunas dudas defensivas del rival. Pero también fue blanco de varias polémicas arbitrales que terminaron con un duelo con expulsiones también dentro del terreno de juego.

Nueva tarjeta roja para Carlos Zambrano con la camiseta de Alianza Lima. (L1MAX)

En este escenario, el arbitraje se volvió el principal punto de discusión. Jonathan Zamora, juez principal del partido, fue cuestionado por su desempeño. Su presencia en Cusco estuvo marcada por que no era el árbitro designado en un inicio, pero fue colocado en reemplazo de Kevin Ortega, quien viajó a Chile para dirigir en el Mundial Sub-20.

“Estamos atravesando a lo mejor dos derrotas consecutivas, las cuales Alianza no está acostumbrado. Una eliminación de una copa excelente que ha hecho durante toda la temporada y un partido totalmente atípico”, señaló Gustavo Zapata en conferencia de prensa.

El asistente de Gorosito fue más allá y cuestionó el manejo del partido desde el inicio. “Me gustaría que lo analizaran ustedes porque verdaderamente la animosidad, el descontrol del partido… realmente se puede jugar poco con los referatos a los cuales estamos siendo sometidos”, añadió, dejando en claro la frustración que invade al vestuario íntimo.

Alianza Lima y Cienciano se enfrentaron en el Inca Garcilaso de la Vega del Cusco. (Foto: Cienciano)

La crítica no se centró únicamente en lo que pasó dentro del campo. Zapata también puso en tela de juicio el papel del VAR en este compromiso. “Aparte de los que están a la vista, el réferi y los jueces de línea, están los de arriba también que le señalan cosas de las cuales los que están en el campo, más allá de sus limitaciones o animosidad contra Alianza, pitan y cobran cosas que les manejan de arriba”, afirmó.

Finalmente, el asistente reconoció que el equipo no solo carga con los resultados, sino también con un desgaste emocional creciente. “Más allá de este resultado que no nos favoreció, no nos pudimos arrimar a los punteros y desgraciadamente nos llevamos esta derrota, estamos muy dolidos por la animosidad y por la persistencia de árbitros que nos dirigen de una manera que nos sacan del partido, no se juega. El resultado ya está puesto. Desgraciadamente nos llevamos una derrota la cual no esperábamos”, sentenció.

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de perder por 2-1 a manos de Cienciano, Alianza Lima volverá a tener actividad a mitad de semana cuando reciba a Atlético Grau, en el partido válido por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el miércoles 1 de octubre desde las 8:30 p.m. y se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR