Cusco FC atraviesa un momento importante en el Torneo Clausura 2025, sin embargo, en la última fecha fue sorprendido por los ‘cremas’. El equipo dorado no solo perdió ante Universitario en el Monumental, sino que también vio cómo una de sus máximas figuras, Facundo Callejo, tuvo que abandonar el campo por molestias musculares. La preocupación se instaló de inmediato en el plantel dirigido por Miguel Rondelli, pues el atacante argentino es la principal carta de gol en una campaña donde se ha convertido en uno de los nombres más destacados del campeonato.

El episodio se produjo apenas iniciado el segundo tiempo. Callejo, que venía de marcar en la primera mitad, se tiró al césped con visibles gestos de dolor en la pierna. El cuerpo técnico no dudó en reemplazarlo y decidió darle ingreso a Juan Manuel Tévez para continuar el compromiso.

Tras los exámenes realizados horas después del encuentro, se confirmó lo que muchos temían: el delantero sufrió un desgarro en el isquiotibial. Esto lo dejará fuera de las canchas durante varias semanas, en un momento donde Cusco FC pelea en la parte alta del Clausura.

El periodista Ernesto Macedo informó a través de su cuenta en X que la para de Facundo Callejo se estima en alrededor de un mes. Un golpe duro para el club cusqueño, que pierde a su máximo goleador justo cuando se definen los puestos del torneo.

Y es que el ‘Facu’ venía siendo una de las sensaciones del campeonato. Con 21 goles en su primera temporada en el fútbol peruano, se había consolidado como uno de los artilleros más efectivos de la Liga 1, generando expectativa en cada presentación.

Más allá de su aporte goleador, Callejo también se había ganado a la hinchada imperial por su entrega en cada partido. Incluso, en el Monumental logró batir a la defensa crema con un cabezazo certero antes de que la lesión lo dejara fuera de combate en el complemento.

Facundo Callejo es el actual goleador de la Liga 1. (Foto: Liga 1)

Miguel Rondelli, entrenador de Cusco FC, se refirió a lo ocurrido tras el partido. “Tiene una molestia, sería imprudente decir si es grave. Tenemos que esperar los estudios para confirmar, ojalá no sea de mucha gravedad”, comentó el DT, dejando en claro la incertidumbre que reinaba en ese momento.

Con este panorama, el cuadro dorado deberá rearmarse de cara a los próximos compromisos. La ausencia de Facundo Callejo obligará a buscar variantes ofensivas para mantener la pelea por los primeros lugares del Clausura y no perder terreno en la recta final.

En los próximos días, Cusco FC enfrentará a Deportivo Garcilaso en el Garcilaso de la Vega, un partido clave para recomponer el camino. Sin su goleador estrella, el equipo tendrá que demostrar que cuenta con recursos para sostener sus aspiraciones en el campeonato.

TE PUEDE INTERESAR