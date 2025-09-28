Alianza Lima cayó ante Cienciano y se complicó en el Torneo Clausura, pues quedó a nueve puntos del líder Universitario a falta de siete jornadas. Si los cremas consiguen el segundo torneo del año, serán campeones nacionales absolutos y alzarán el tricampeonato. Los íntimos podrán pelear en el playoffs solo si otro equipo se impone en este torneo. Obvio, ya no depende de sí mismo y esa situación preocupa a todo el pueblo aliancista, en especial a Paolo Guerrero, autor del descuento ante el ‘Papá’.

El ‘Depredador’, con dicho tanto, volvió a anotar luego de casi tres meses: no marcaba desde su doblete ante Binacional a principios de julio. En medio de lesiones y un calendario apretado, el delantero acabó su sequía, pero de poco sirvió. Alianza Lima cerró una semana fatal, con la eliminación de la Copa Sudamericana ante la U. de Chile hace unos días. Ahora solo les queda aferrarse al torneo local.

“Se ha hecho costumbre hablar del arbitro, no voy a entrar en esa cuestión. Estuvimos muy dormidos los primeros minutos. Nos hicieron dos goles muy rápidos, y eso fue el resultado hoy. Creo que teníamos condiciones para hacer un buen partido aquí y salir con la victoria, pero no voy a hablar del árbitro, independientemente de lo que hizo hoy”, declaró Paolo Guerrero en caliente tras el pitazo final a las cámaras de L1 MAX.

Eso sí, no pudo evitar referirse a la polémica: en el segundo gol de Cienciano, todos los jugadores de Alianza Lima se quedaron parados porque estaban esperando el pitazo del juez para el cobro del tiro libre del ‘Papá’, que acabó en el tanto de cabeza de Jimmy Valoyes. Un gol que cambió radicalmente la historia del partido en el Cusco.

“Todos mis compañeros están diciendo que el cuarto árbitro dijo que iba a pitar, él también dijo que paren la pelota. Todo el mundo estaba esperando (el pitazo), nos estábamos acomodando y jugaron rápido, pero no voy a entrar en ese asunto”, aseguró el ‘Depredador’ con una notoria molestia.

Finalmente, y pese a la ventaja que sacó Universitario en el primer lugar, el delantero de 42 años no renuncia a la pelea por el título. “Nosotros tenemos que seguir trabajando, aún faltan siete fechas, a no bajar los brazos. Duele perder así y hay que seguir trabajando, nada más”, finalizó.

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de perder por 2-1 ante Cienciano, Alianza Lima volverá a tener actividad la próxima semana cuando reciba a Atlético Grau, en partido válido por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el miércoles 1 de octubre desde las 8:30 p.m. y se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva.

