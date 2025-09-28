Luego de dos meses, Gremio volvió a ganar en casa y venció 3-1 a Vitória por la fecha 25 del Brasileirao. El detalle en el cuadro de Porto Alegre es el movimiento de Erick Noriega en el equipo titular de la defensa a la volante por segundo partido consecutivo, haciendo dupla junto al experimentado Arthur. El ‘Samurái’ disputó los 90 minutos y realizó un buen desempeño, lo que fue valorado por la prensa brasileña y los hinchas del ‘Tricolor’, que sigue subiendo en la tabla y trepó hasta el octavo lugar, en puestos de Copa Sudamericana.

El peruano cumplió su quinto partido en Gremio y sigue consolidándose en el cuadro de Mano Menezes: tras su gran debut con victoria ante Flamengo, cayó ante Mirassol y luego vino el clásico ante Inter, donde cometió dos penales polémicos; luego jugó un tiempo en el empate ante Botafogo y finalmente fue clave en el triunfo contra Vitória.

“Se desempeñó bien como centrocampista ofensivo y luego como defensor”, fue el comentario de Globo Esporte, uno de los medios más importantes de Brasil, que lo calificó con una puntuación de 6 sobre 10. Eso sí, los hinchas reconocieron su esfuerzo y desempeño ante Vitória y le pusieron un puntaje de 7/10.

Puntuación del medio y de los hinchas de Gremio por la última actuación de Erick Noriega. (Captura: Globo Esporte)

En conclusión, el ‘Samurái’ tuvo una nota aprobatoria en su segundo duelo como volante en Gremio, y ya dependerá de su entrenador Mano Menezes si lo sigue utilizando en el mediocampo o regresa a ser una alternativa en defensa. Con el regreso de Gustavo Martins a la zaga, es probable que el peruano se mantenga en el medio.

Erick Noriega se adaptó rápidamente al mediocampo desde su inclusión en esa zona en Alianza Lima, donde tuvo buenas actuaciones en la Liga 1 y la Copa Libertadores. Además, en la Selección Peruana también tuvo la chance de ser utilizado en esa posición y es parte del recambio generacional de la Bicolor.

En cuanto a su presente en Gremio, se enfrentará a Santos y Bragantino antes del próximo parón por fecha FIFA, donde es probable que Noriega sea convocado para enfrentar a Chile. Luego de eso, se medirá a Sao Paulo, Bahía y Juventude para cerrar el mes de octubre.

Erick Noriega suma cuatro partidos con la Selección Peruana: un amistoso y tres por Eliminatorias. (Foto: ITEA Sports)

¿Cuándo volverá a jugar Gremio?

Luego de vencer por 3-1 a Vitória, Gremio volverá a tener actividad la próxima semana cuando visite a Santos, en el compromiso correspondiente a la fecha 18 del Brasileirao 2025. Dicho duelo está programado para el miércoles 1 de octubre desde las 7:30 p.m. y se disputará en el Estadio Urbano Caldeira.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que Depor te brindará la mejor información sobre lo que pueda hacer Erick Noriega en este partido.

