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Alianza Lima vs. Cienciano EN VIVO: minuto a minuto gratis por internet vía Liga 1 MAX
Alianza Lima vs. Cienciano se miden EN VIVO y EN DIRECTO, hoy desde las 8:00 p.m. Sigue el minuto a minuto en la web de Depor y la transmisión vía Liga 1 MAX.
Horacio Melgarejo apuesta por la continuidad
El entrenador argentino buscará mantener el buen funcionamiento que mostró Cienciano ante Atlético Grau. La intención será conservar el orden defensivo y aprovechar las oportunidades que aparezcan durante el encuentro.
El ‘Papá’ quiere dar el golpe en Matute
Cienciano afronta una visita exigente, pero llega con confianza después de su último triunfo. El equipo de Horacio Melgarejo intentará aprovechar el momento de sus delanteros y sorprender a Alianza Lima en condición de visitante.
Carlos Garcés atraviesa un gran momento goleador
El delantero ecuatoriano fue la gran figura de Cienciano en la jornada anterior, al marcar los tres goles de la victoria sobre Atlético Grau. Su eficacia frente al arco representa una de las principales amenazas para la defensa blanquiazul.
Cienciano llega motivado tras golear a Atlético Grau
El conjunto cusqueño viene de conseguir una contundente victoria por 3-0 frente a Atlético Grau. El resultado le permitió recuperar confianza y llegar a Matute con la intención de sumar puntos importantes en su lucha por clasificar a un torneo internacional.
Esteban Pavez vuelve en Alianza Lima
El mediocampista chileno venía siendo una de las principales incógnitas en la previa. Su situación física mejoró en las últimas horas y aparecerá en la convocatoria contra Cienciano.
Paolo Guerrero continúa fuera por lesión
El delantero no estará disponible para este compromiso debido a que sigue recuperándose de una lesión. Su ausencia representa un contratiempo para Alianza Lima, que pierde una de sus principales referencias ofensivas para el partido en Matute.
Renzo Garcés tendrá una tarea exigente
El defensor blanquiazul deberá liderar la última línea frente a un Cienciano que llega motivado tras una goleada. La concentración será fundamental para evitar que Carlos Garcés y sus compañeros encuentren espacios cerca del área.
Federico Girotti quiere volver a marcar
El delantero argentino buscará aprovechar las oportunidades que genere el conjunto blanquiazul. Su presencia en el área puede ser importante para que Alianza Lima encuentre soluciones ofensivas en un partido en el que necesita ganar.
Eryc Castillo, una de las principales cartas ofensivas de Alianza Lima
El atacante ecuatoriano viene de marcar ante Sporting Cristal y se ha convertido en una de las principales alternativas de gol de Alianza Lima. Su velocidad y capacidad para atacar los espacios pueden resultar determinantes ante la defensa de Cienciano.
Pablo Guede prepara una nueva estrategia
El entrenador argentino tendrá que realizar ajustes para enfrentar al cuadro cusqueño. La derrota ante Sporting Cristal dejó algunas dudas en el funcionamiento defensivo, por lo que Alianza Lima buscará recuperar el equilibrio y ser más efectivo en ataque.
Una derrota que complicó las aspiraciones de Alianza Lima
El equipo de Pablo Guede dejó escapar puntos importantes en la fecha anterior y ahora necesita ganar para mantenerse en la pelea por el Torneo Clausura. El margen de error se reduce y cada encuentro adquiere mayor importancia en la recta final.
Alianza Lima necesita recuperarse de la derrota ante Sporting Cristal
El cuadro blanquiazul llega después de caer por 3-2 frente a Sporting Cristal en el Alberto Gallardo. El resultado frenó una racha positiva de cuatro victorias consecutivas y dejó al equipo con la necesidad de reaccionar ante Cienciano.
¿Cómo ver Alianza Lima vs. Cienciano por DGO?
Los usuarios de DIRECTV pueden revisar la disponibilidad de Liga 1 MAX mediante DGO, su plataforma de streaming. El acceso dependerá del paquete contratado y de que la señal esté habilitada para su cuenta.
¿Cómo ver Liga 1 MAX por Movistar TV?
Los clientes de Movistar TV podrán consultar la disponibilidad de Liga 1 MAX en su programación de televisión. También pueden revisar las opciones digitales de Movistar TV App, según el plan contratado, para acceder al contenido desde dispositivos compatibles.
¿Cómo ver Alianza Lima vs. Cienciano por streaming?
El encuentro también estará disponible por internet a través de L1 Play, plataforma de streaming que transmite los partidos de la Liga 1. Los usuarios deberán ingresar al servicio y contar con el acceso o suscripción correspondiente para disfrutar del partido.
¿Cómo ver Alianza Lima vs. Cienciano por televisión por cable?
Los hinchas podrán sintonizar Liga 1 MAX mediante diferentes operadores de televisión de paga, como Movistar TV, DIRECTV, Claro TV y Best Cable. La disponibilidad de la señal y el número de canal pueden variar según el proveedor y el paquete contratado.
¿Dónde ver Alianza Lima vs. Cienciano?
El partido entre Alianza Lima y Cienciano se podrá ver por Liga 1 MAX, señal encargada de transmitir los encuentros del campeonato peruano. El compromiso corresponde a la fecha 15 del Torneo Clausura 2026 y se disputará este martes 3 de noviembre en Matute.
¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Cienciano?
Alianza Lima y Cienciano se enfrentarán este martes 3 de noviembre desde las 8:00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Alejandro Villanueva, por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026.
El Estadio Alejandro Villanueva será el escenario principal del partido entre Alianza Lima vs. Cienciano.
Alianza Lima vs. Cienciano se enfrentan por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.
Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Alianza Lima vs. Cienciano.
¡Buenos días, lectores de Depor!
Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.
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