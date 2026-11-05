Si bien el partido entre Alianza Lima vs. Cienciano se disputó hace un par de días, con triunfo blanquiazul por 1-0 con gol de Eryc Castillo, todavía hay mucha tela por cortar desde lo extrafutbolístico a raíz de la gresca originada por Horacio Melgarejo al ser expulsado. Y es que además de la posible sanción que podría recaer sobre el entrenador del ‘Papá’, hay dos personajes más que han sido apuntados: Franco Navarro Monteiro, director deportivo del club íntimo, y su hijo, Franco Navarro Mandayo, quien ocupa el cargo de gerente deportivo.

Todo esto nace a raíz de conocerse los detalles explícitos de lo que sucedió antes, durante y después de la expulsión de Horacio Melgarejo. Como se recuerda, el argentino fue echado por el árbitro Sebastián Lozano, luego de que este fuera increpado con vehemencia en medio de una presunta falta de Kevin Quevedo.

No contento con ver la tarjeta roja, mientras caminaba por el perímetro del campo de juego con el partido en marcha, Melgarejo se mostró provocador con la hinchada en las tribunas e hizo un gesto en forma de ’U’ con las manos, en clara alusión a Universitario de Deportes, clásico rival de Alianza Lima. Esto, como era de esperarse, ocasionó una rápida respuesta desde las gradas.

Franco Navarro Monteiro y Franco Navarro Mandayo fueron en busca de Horacio Melgarejo durante el partido entre Alianza Lima vs. Cienciano. (Foto: GEC)

Todo eso fue consignado por delegado Andrés Zúñiga en su informe. Del mismo modo, la reacción de los Navarro no fue pasada por alto. Tal como se pudo observar en diversos videos publicados en redes sociales, antes de ingresar por la puerta que da al pasadizo que dirige a los vestuarios, padre e hijo fueron en busca del DT de Cienciano, teniendo que ser controlados por miembros del comando técnico blanquiazul y efectivos de seguridad.

Independientemente de la razón que provocó dicha reacción, los directivos de Alianza Lima estarían infringiendo las reglas ya que su actitud los llevó a cruzar hacia una zona habilitada únicamente a jugadores, utileros y miembros de ambos comandos técnicos. Es decir, Franco Navarro Monteiro y Franco Navarro Mandayo estuvieron donde no debieron estar en el momento de mayor tensión durante el compromiso.

Al estar esto consignado en el informe del delegado Andrés Zúñiga, queda saber si estos detalles terminan siendo tomados en cuenta por la Comisión Disciplinaria de la Liga de Fútbol Profesional Peruana para abrirle un expediente a los Navarro, con posibles castigos de por medio. Los próximos días serán claves para conocer más capítulos de esta tensa historia de un partido que se jugó el pasado martes.

Alianza Lima venció por 1-0 a Cienciano en Matute. (Foto: GEC)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de vencer por 1-0 a Cienciano, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Los Chankas, en el compromiso correspondiente a la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el domingo 8 de noviembre desde la 1:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Los Chankas, en Andahuaylas.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

TE PUEDE INTERESAR