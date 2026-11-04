Aunque después del triunfo de Alianza Lima sobre Cienciano se debería estar hablando solo de fútbol, la expulsión de Horacio Melgarejo terminó acaparando todas las portadas. En medio de una discusión con el árbitro Sebastián Lozano, el DT del ‘Papá’ no solo vio la tarjeta roja, sino también reaccionó ante la hinchada y se mostró provocador haciendo un gesto con las manos en forma de ‘U’, en clara alusión a Universitario de Deportes, máximo rival de los íntimos.

Si bien el propio Horacio Melgarejo intentó disculparse con Alianza Lima en una entrevista posterior con L1 Radio, minutos más tarde Cienciano emitió un contundente comunicado en donde rechaza su actitud violenta en el Estadio Alejandro Villanueva, dejando en claro que estos actos no serán aceptados ni normalizados dentro de la institución.

“El Club Cienciano expresa su profundo rechazo y lamenta la falta de respeto y los hechos de violencia ocurridos esta noche durante el encuentro ante el Club Alianza Lima. Estos actos son absolutamente inaceptables y contradicen los principios de respeto y convivencia que deben prevalecer en el fútbol”, inicia el comunicado.

En esa misma línea, agregaron: “Desde el Club Cienciano reafirmamos nuestro compromiso con el respeto a las instituciones, las personas y un fútbol libre de violencia, sea la forma que sea y venga de quien venga; dentro y fuera de las canchas”.

Horacio Melgarejo está dirigiendo su primera temporada en Cienciano. (Foto: Getty Images)

El ‘Papá también aprovechó la oportunidad para disculparse directamente con Alianza Lima, sus directivos y todas aquellas personas que pudieron verse afectadas por los hechos ocurridos en los minutos finales del partido. Aunque no mencionaron directamente el nombre de Horacio Melgarejo, queda claro que se referían a él implícitamente.

“Ofrecemos las disculpas del caso a la hinchada del club Alianza Lima, sus dirigentes y a toda persona que pudo verse afectada por los lamentables hechos suscitados, así como también a nuestros hinchas y todas las personas allegadas nuestra institución, y a comunicamos que adoptaremos las medidas correspondientes para evitar que situaciones como esta vuelvan a repetirse”, sentenciaron.

El comunicado de Cienciano tras el nuevo escándalo de Horacio Melgarejo. (Imagen: Cienciano)

¿Qué pasará con Horacio Melgarejo tras su expulsión ante Alianza Lima?

Recordemos que Horacio Melgarejo está dirigiendo en la Liga 1 gracias a una medida cautelar dada por el TAS, luego de que en un primer momento fuera sancionado por la Comisión Disciplinaria de la Liga de Fútbol Profesional Peruana (CD-LFPP), a raíz de unas declaraciones en donde agraviaba la organización de la Copa de la Liga 1. El castigo fue de un año de inhabilitación y el pago de una multa de 20 UIT (aproximadamente S/ 110 000)

En ese sentido, según informaron en L1 Radio, en medio de este escándalo en donde Melgarejo volvió a colocarse como protagonista, la CD-LFPP le abrirá un nuevo expediente disciplinario y, por consiguiente, esto podría acarrearle una nueva sanción. Además, el mencionado organismo analiza la opción de levantarle la medida cautelar expedida por el TAS.

En el citado programa también mencionaron un detalle clave que podría tener consecuencias pensando en la próxima temporada. Frente a este nuevo problema disciplinario, en Cienciano no ven con buenos ojos seguir contando con los servicios del argentino para el 2027, justo cuando ambas partes venían negociando una posible renovación por dos años. Todo esto se esclarecerá con el correr de los días.

Horacio Melgarejo se fue expulsado ante Alianza Lima. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Cienciano?

Luego de perder por 1-0 ante Alianza Lima, Cienciano volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Sport Huancayo, en el compromiso correspondiente a la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el sábado 17 de noviembre desde las 8:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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