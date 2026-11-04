Cienciano se marchó del Estadio Alejandro Villanueva con una derrota por 1-0 a manos de Alianza Lima, complicando sus chances de pelear por un cupo a la próxima Copa Libertadores y –por ahora– clasificando por poco a la Sudamericana del próximo año. Aunque tras el encuentro se esperaba que solo se hablara de fútbol y de lo mucho que sufrieron los íntimos para romper el bloque defensivo cusqueño, Horacio Melgarejo terminó llevándose todos los reflectores al irse expulsado en los minutos finales tras una discusión con el árbitro Sebastián Lozano.

La actitud del argentino no solo quedó ahí, pues al dirigirse a los vestuarios rodeando todo el campo del recinto de Matute, miró provocadoramente a la hinchada de Alianza Lima y le hizo un gesto con las manos en forma de ‘U’, en clara alusión a Universitario de Deportes, máximo rival de los íntimos. Recordemos que Melgarejo trabajó en tienda crema cuando era asistente técnico de Ángel Comizzo.

Luego de este lamentable incidente, el entrenador de Cienciano habló en exclusiva con el programa L1 Radio y ofreció disculpas a la gente de Alianza Lima por su actitud confrontacional, la misma que tuvo una fuerte reacción por parte de Franco Navarro Mandayo y su padre, Franco Navarro Monteiro, ambos gerente y directivo deportivo del club, respectivamente.

“Me ganó el nerviosismo, quiero pedir disculpas a la gente de Alianza. No tengo que reaccionar más allá de los insultos y todo lo que me tiraron. No corresponde hacer lo que hice. A partir de allí, seguir peleando para tratar de dejar lo más arriba posible a Cienciano. Pido disculpas al club, a Alianza Lima y al fútbol peruano en general”, sostuvo.

En otro momento de la entrevista, el estratega de 53 años habló sobre su mano a mano con Gonzalo Aguirre, a quien sustituyó minutos después del gol de Alianza Lima, dando a entender cierto responsabilidad en la acción que terminó en el tanto de Eryc Castillo. El volante tuvo una airada reacción contra su entrenador, pues justamente minutos antes había ingresado como pieza de recambio, habiendo jugado solo 17′.

“Es el nerviosismo de los jugadores, uno tiene que entender que se toman decisiones en la cancha. Es un gran chico Gonzalo Aguirre, ya en la semana, con calma, se hablará. No es momento de hablar, estamos todos calientes. Ya hablaré con él, ahora toca descansar y dar vuelta a la página”, apuntó.

Horacio Melgarejo complicó su situación en la Liga 1 tras su expulsión. (Foto: Getty Images)

Si bien Horacio Melgarejo hizo un mes culpa, en otro momento intentó minimizar su confrontación con la hinchada de Alianza Lima y no aceptó que su actitud haya sido reiterativa a lo largo de la temporada. “A la gente de Cienciano, están descartadas las disculpas. Tampoco maté a nadie, pasaron muchas cosas estos meses. Pido disculpas a quien tengo que pedir. Hay cosas que se dejan pasar por arriba”, añadió.

Por último, cuando le consultaron si este incidente pone en juego su continuidad en Cienciano para la próxima temporada, justo cuando ambas partes venían conversando sobre una posible renovación, sentenció: “Es un tema que la directiva de Cienciano está en su derecho de evaluar o no, allí no me voy a meter”.

Recordemos que Horacio Melgarejo está habilitado para entrenar gracias a una medida cautelar otorgada por el TAS, ya que hace unos meses fue sancionado por la Comisión Disciplinaria de la Liga de Fútbol Profesional Peruana por agraviar la organización de la Copa de la Liga. Este nuevo incidente podría complicar su situación, ya que en un primer momento había recibido una castigo de un año de inhabilitación para poder dirigir en torneos del fútbol peruano.

Cienciano no pudo con Alianza Lima y cayó por 1-0 en Matute. (Foto: Giancarlo Ávila / GEC)

¿Cuándo volverá a jugar Cienciano?

Luego de perder por 1-0 ante Alianza Lima, Cienciano volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Sport Huancayo, en el compromiso correspondiente a la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el sábado 17 de noviembre desde las 8:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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