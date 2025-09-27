Alianza Lima vs. Cienciano se enfrentan este domingo 28 de septiembre, en el choque correspondiente a la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. En esta nota conocerás todos los detalles del compromiso a disputarse en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco, donde los dirigidos por Néstor Gorosito tendrán la misión de sumar para no alejarse de los primeros puestos. Atento a todos los detalles para que puedas disfrutar de este enfrentamiento desde la comodidad de tu casa.

Alianza Lima llega a este partido luego de reconciliarse con su hinchada y golear 4-0 a Comerciantes Unidos en Matute, luego de presentar un equipo alterno. Sirvió para recuperar terreno en el Torneo Clausura, pues había caído en la anterior jornada sorpresivamente ante Deportivo Garcilaso, también en La Victoria.

Eso sí, el plantel llega golpeado luego de caer ante U. de Chile y quedar fuera de la Copa Sudamericana en cuartos de final. Más allá de que el equipo de ‘Pipo’ Gorosito hizo una gran campaña a nivel internacional, queda el sinsabor de no haber podido avanzar a instancias finales.

En cuanto a las novedades, Carlos Zambrano cumplió las dos fechas de suspensión impuestas tras el clásico ante Universitario y volvió a ser considerado. Renzo Garcés, por su parte, deberá esperar dos fechas más para saltar a la cancha. Por otro lado Alessandro Burlamaqui se perderá este partido tras sufrir un desgarro de cuádriceps de primer grado; su lugar será tomado por Pedro Aquino.

En cuanto a Cienciano, viene de sufrir una goleada estrepitosa ante Sport Huancayo en ‘La Incontrastable’ por 5-2. Además, en su anterior partido en Cusco igualó con Sport Boys, por lo que está obligado a recuperar terreno en su feudo y sumar de a tres ante Alianza Lima.

“Yo creo que Alianza no va a cambiar mucho su forma de jugar, obviamente al ser visitante y en altura nosotros seremos un poco más protagonistas. Pero al quedar fuera de la Copa Sudamericana, creo que Alianza se juega mucho en este partido. Ojalá que sea un partido abierto porque los dos estamos necesitados de una victoria”, declaró Alejandro Hohberg para L1 Radio en la previa.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Cienciano?

Alianza Lima vs. Cienciano está programado para este domingo 28 de septiembre desde las 6:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 8:00 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 7:00 p.m.; en México a las 5:00 p.m.; y en España a las 1:00 a.m. del lunes 29.

¿En qué canales ver Alianza Lima vs. Cienciano?

Alianza Lima vs. Cienciano se disputará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, con la transmisión exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) así como su alternativa en streaming L1 Play. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR