Cienciano no está pasando por su mejor momento en la Liga 1, no solo por la reciente derrota en manos de Universitario de Deportes, sino también porque desde hace más de un mes que no logra encadenar dos victorias consecutivas y la irregularidad es el adjetivo que mejor lo describe. Este fin de semana tendrá un difícil reto ante Alianza Lima y, según las palabras de Leonel Álvarez, los jugadores del cuadro cusqueño ya están preparados para visitar el estadio Alejandro Villanueva.

El director técnico del ‘Papá de América’ conversó con Cienciano Noticias y dio detalles de los trabajos que han realizado sus jugadores a lo largo de la semana para llegar bien al partido de este sábado (7:00 p.m.). Álvarez no quiere alarmarse por las derrotas y está seguro que el rendimiento de su equipo mejorará con más trabajo.

“El hecho de perder uno o dos partidos no significa que se venga la noche. No somos los mejores, ni los peores. Tenemos que seguir trabajando y buscando el equipo que queremos. Esperamos tener una gran presentación el sábado ante Alianza Lima”, manifestó.

En sus últimos encuentros, Cienciano ha tenido muchos problemas para generar jugadas de peligro y ha carecido de intensidad para recuperar el balón. Eso se vio ante Universitario y el propio Álvarez es consciente de ello, por lo cual ha sido uno de los puntos al que más le ha puesto énfasis en los entrenamientos de esta semana.

“El objetivo es jugar bien porque el cómo también es importante. Estamos trabajando con una intensidad fuerte porque buscamos que los jugadores crezcan a nivel individual, para que luego sumen al colectivo. Nos está faltando en todos los aspectos y por eso madrugamos para trabajar”, puntualizó el estratega ‘cafetero’.

¿Cómo va Cienciano en la Liga 1?

Luego de su última derrota en casa de la ‘U’, Cienciano se mantuvo con nueve puntos y actualmente se ubica en la décima segunda casilla de la tabla de posiciones. Estos números los ha conseguido tras tres victorias y tres derrotas en seis partidos disputados. Asimismo, ha anotado ocho goles y ha recibido nueve, dejándole una diferencia de goles de -1.





