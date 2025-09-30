La jornada 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 debía quedar marcada únicamente por el duelo entre dos equipos históricos del fútbol peruano, Alianza Lima y Cienciano. Sin embargo, más allá del resultado en la cancha, la atención se desvió hacia un hecho que ha generado indignación y repudio en la opinión pública. Eryc Castillo, atacante ecuatoriano del cuadro íntimo, no solo cargó con la frustración de ser expulsado en el encuentro, sino que además fue víctima de insultos racistas provenientes de un sector de la tribuna local en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

La situación del delantero blanquiazul fue doblemente adversa. En lo deportivo, su tarjeta roja condicionó el juego de su equipo y terminó por complicar las aspiraciones de Alianza Lima en el torneo. Pero lo más grave ocurrió fuera del terreno, cuando los improperios racistas en su contra dejaron en claro que el problema trasciende el resultado del partido y se convierte en un tema social y disciplinario de gran magnitud.

Ante ello, surgió la posibilidad de que la dirigencia ‘blanquiazul’ pueda emprender acciones legales y presentar un reclamo formal ante la Comisión Disciplinaria de la FPF. Según el marco normativo vigente, el club cusqueño podría recibir sanciones que van desde la clausura de su estadio hasta medidas más severas si se comprueba la responsabilidad de su hinchada en los actos de discriminación.

El silencio del club íntimo tras lo sucedido ha sido notorio, pues hasta el momento no han emitido un pronunciamiento oficial condenando los hechos. Quien sí actuó con rapidez fue el Ministerio de Cultura, que emitió un comunicado exhortando a la FPF a iniciar de inmediato un proceso de sanción contra Cienciano.

“Rechazamos rotundamente el acto de discriminación que deshumaniza a ciudadanos afrodescendientes por su color de piel. Invocamos a la hinchada a promover el respeto y la convivencia en las tribunas”, señaló Gustavo Oré, director de Diversidad Cultural y Eliminación de la Discriminación Racial del Mincul.

El organismo también recordó que, bajo la Ley N.° 30037 y el Reglamento Único de Justicia de la FPF, los hinchas identificados en actos racistas pueden ser sancionados con la prohibición de acceso a cualquier estadio hasta por dos años. Además, ofreció a Cienciano y a la CONAR capacitaciones para reforzar la política de tolerancia cero frente a estas prácticas.

Este episodio se suma a otros recientes ocurridos en Cusco, como el caso de la futbolista Sashenka Porras, quien también denunció haber sido víctima de comentarios racistas en el mismo estadio la semana pasada. No solo de parte de la hinchada, si no también de un miembro del comando técnico del cuadro de la UNSAAC.

Esto tras la derrota que sufrió el cuadro ‘íntimo’ en la jornada 10 del Torneo Clausura de la Liga Femenina, que se jugó en el Inca Garcilaso de la Vega y que, ante tantas reiteraciones consecutivas en este escenario, se espera, de parte del Ministerio de Cultura, una acción inmediata.

En esa línea, anunciaron también que convocarán próximamente a los clubes cusqueños a una mesa de trabajo para reforzar la lucha contra la discriminación en el deporte. La intención es clara: que los espectáculos futbolísticos se conviertan en espacios de respeto, convivencia y unidad, lejos de cualquier expresión de racismo o violencia.

