Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos EN VIVO: minuto a minuto gratis por Liga 1 MAX

Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos juegan EN VIVO y EN DIRECTO, hoy desde las 6:00 p.m. en Matute. Sigue el minuto a minuto de Depor y la transmisión por Liga 1 MAX.

Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos se enfrentan por la Liga 1 2026. (Diseño: Christian Marlow / Depor)
¿A qué hora comienza el Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos?

El partido entre Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos está programado para las 6:00 p.m. de este domingo 8 de febrero, con dos horas más en países como Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay. En España, por ejemplo, el encuentro iniciará seis horas más tarde.

¿En qué canales ver Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos?

El partido entre Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos será transmitido por L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video, Zapping y Fanatiz.

Alianza Lima llega a este partido luego de perder por 1-0 ante 2 de Mayo, por la ida de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026.

El Estadio Alejandro Villanueva será el escenario principal del partido entre Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos.

El partido entre Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos es válido por la fecha 2 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

¡Buenos días, lectores de Depor! Bienvenidos a este minuto a minuto, donde podrán seguir todas las incidencias del partido entre Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos.

