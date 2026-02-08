Descentralizado
Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos EN VIVO: minuto a minuto gratis por Liga 1 MAX
Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos juegan EN VIVO y EN DIRECTO, hoy desde las 6:00 p.m. en Matute. Sigue el minuto a minuto de Depor y la transmisión por Liga 1 MAX.
¿A qué hora comienza el Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos?
El partido entre Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos está programado para las 6:00 p.m. de este domingo 8 de febrero, con dos horas más en países como Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay. En España, por ejemplo, el encuentro iniciará seis horas más tarde.