Hernán Barcos puso fin a su etapa en FC Cajamarca. Tras el empate 1-1 frente a Alianza Lima por la última fecha del Torneo Apertura, el delantero argentino confirmó en zona mixta que no seguirá en el club para la segunda parte de la temporada. Además de anunciar su salida, el atacante dejó un mensaje crítico hacia la dirigencia, al considerar que faltó paciencia para consolidar un proyecto que contaba con numerosos jugadores nuevos.

Los periodistas presentes en Cajamarca fueron directos y desde la primera pregunta buscaron conocer el futuro del experimentado atacante. Barcos no dio rodeos y reveló que ya había comunicado su decisión a los directivos de la institución.

“No, mañana vamos a resolver la situación. Este fue mi último partido en FC Cajamarca y ya lo hablé con la dirigencia. Estamos conformes con cómo se dieron las cosas. Por ahí los objetivos desde un principio no se cumplieron, pero sí dejamos todo y el compromiso estuvo desde el día uno y me voy tranquilo, me voy tranquilo y agradecido con el club por la oportunidad y bueno, esperemos en un futuro volver a encontrarlo”, afirmó.

En esa línea, Barcos reveló cómo fue enfrentar a Alianza Lima. “Ah, lindo, lindo siempre estar, pero voy del otro lado, pero la verdad que lindo, la gente siempre me ha tratado con mucho cariño, con mucho respeto y eso no se compra, ¿no? “, agregó.

Barcos pegó con todo a la dirigencia de FC Cajamarca, dejando entrever que no hubo paciencia al inicio del torneo y que se tomaron decisiones apresuradas que fueron errores que al final mermaron en el grupo.

“Es que todo proceso lleva tiempo, acá se armó con 15 o 16 jugadores nuevos, entonces había que tener paciencia, no se tuvo, se cometieron muchos errores en medio y hoy se muestra que con paciencia las cosas mejoran”, agregó.

En otro momento Barcos fue preguntado si ya tenía definido sobre que equipo iba a jugar el próximo torneo. “No, no sé, todavía tengo varias llamadas y esperando, primero resolver la situación de acá y después ver a dónde voy”, afirmó.

" Creo que cumplí, que hice mi trabajo, vine por una razón, después en el medio se cambiaron un montón de situaciones, pero yo siempre fui un profesional y traté de dar siempre lo mejor y apoyar al club y al grupo en lo que necesitaba. Yo me voy tranquilo", acotó.

Asimismo, Barcos fue preguntado sobre si le deja algún mensaje a la gente de Cajamarca, que lo acobijó por estos seis primeros meses del año.

“Nada, muchas gracias, muy agradecido, siempre me han tratado muy bien, con mucho cariño y nada, siempre los voy a llevar conmigo”, manifestó.

Además, Hernán Barcos fue preguntado si sabía que otros jugadores iban a dejar la institución de FC Cajamarca. “Pregúntenle al presidente, a la dirigencia, yo no sé”

Finalmente, Hernán Barcos fue consultado sobre si se arrepentía de haber recomendado o influido para que algunos futbolistas se sumaran a FC Cajamarca, considerando el complicado momento deportivo que atraviesa el club. El delantero argentino fue tajante al asegurar que no se arrepiente de ninguna decisión tomada, pues siempre actuó convencido de que era lo mejor para cada jugador y con la intención de ayudar.

“No, no me arrepiento de nada, las cosas uno toma las decisiones porque las ve así en su momento, después pueden salir bien o mal, pero no me arrepiento, creo que acá traté de hacer las cosas bien siempre y los chicos que se van o que se quedan no dependen de mí y si alguno tiene que salir obviamente lo ayudaré a tratar de conseguir alguna cosa”, sentenció.

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