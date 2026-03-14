Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso se enfrentan en uno de los partidos más atractivos de la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga 1, y que pone en juego el primer lugar que ahora le pertenece a los blanquiazules, luego de su último triunfo con autoridad sobre FBC Melgar en Matute.

El íntimo parece, después de varias semanas, encontrar la calma y disfrutar junto a sus hinchas de buenos resultados, acabando así con los serios cuestionamientos al comando técnico liderado por el argentino Pablo Guede.

Luego del escándalo por indisciplina en el final de la pretemporada, y la prematura eliminación en Copa Libertadores, frente al modesto club 2 de Mayo de Paraguay, Alianza Lima vivía en zozobra hasta hoy que descansa en lo más alto de la tabla.

Sin competencia internacional, buscará afianzarse en el primer lugar, pero en frente tendrá a un siempre complicado Deportivo Garcilaso, que si bien ha iniciado muy irregular la temporada, con la salida de su entrenador Hernán Lisi, tendrá como aliado a la altura del Cusco.

Los blanquiazules alcanzaron un sólido triunfo ante Melgar el último lunes. (Foto: Alianza Lima)

Además, este tipo de encuentros ante clubes grandes, despierta el ánimo competitivo de los futbolistas, y este no sería la excepción en Deportivo Garcilaso, que apenas ha sumado 5 de 18 puntos posibles en estas primeras seis jornadas.

Cabe mencionar que, al igual que su rival de turno, Garcilaso fue eliminado de un torneo internacional. En su caso, fue por Copa Sudamericana ante Alianza Atlético, en partido único que se jugó en el estadio Mansiche de Trujillo.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs. Melgar?

El partido será transmitido a través de la señal del canal L1 MAX (antes Liga 1 MAX), que se puede disfrutar en diferentes operadores tanto en el Perú como en el extranjero, por lo que aquí te compartimos el detalle. Además, todas las incidencias de la jornada las encontrarás en la web de Depor.

Claro TV: 10 SD, 510 HD

DIRECTV: 604 SD, 1604 HD

Best Cable: 12 SD, 6.2 HD

Movistar TV: 14 y 714 HD

¿A qué hora juega Alianza Lima vs. Melgar?

Este encuentro entre Alianza Lima vs. Melgar se disputará este sábado 14 de marzo en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega (Cusco). El partido está programado para iniciar a las 6:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay).

TE PUEDE INTERESAR