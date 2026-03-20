Alianza Lima vs. Juan Pablo II juegan este fin de semana en el Estadio Alejandro Villanueva, por la octava jornada del Torneo Apertura de la Liga 1. Los blanquiazules son líderes del torneo, junto a Los Chankas, y están obligados a sumar de a tres en casa para seguir prendidos en la lucha por el título. A continuación te presentamos todos los detalles para que no te pierdas este partido.

Alianza Lima, luego de tres victorias consecutivas, igualó 1-1 ante Deportivo Garcilaso en Cusco en un duelo polémico por un gol anulado a Paolo Guerrero cuando el marcador no se había abierto. De todos modos, es el único equipo invicto del Torneo Apertura junto a Los Chankas y buscará reencontrarse con el triunfo ante su gente.

En cuanto al plantel, Renzo Garcés y Fernando Gaibor por lesión no serán considerados por el técnico Pablo Guede. En su lugar asoman alternativas como Gianfranco Chávez en la zaga y Jesús Castillo en la volante. Por lo demás, todos los jugadores están disponibles para este crucial partido en el Estadio Alejandro Villanueva.

De hecho, en las últimas horas Pablo Guede estuvo en la mira de San Lorenzo, club del cuál es hincha en Argentina, pero finalmente las negociaciones no prosperaron debido a que el ‘Cuervo’ no estaba dispuesto a pagar su cláusula de salida. En ese sentido, el DT seguirá firme en este partido, previo al receso por fecha FIFA.

Juan Pablo II, por su parte, viene de una dolorosa derrota en Chongoyape ante Los Chankas por 3-2. Antes, había sumado tres victorias al ‘hilo’: ante Atlético Grau, Cusco FC y ADT. Un buen arranque de torneo para el cuadro dirigido por el argentino Marcelo Zuleta.

Cabe precisar que este duelo recibió la autorización de parte de las autoridades para el ingreso de instrumentos musicales y banderolas en el Estadio Alejandro Villanueva. Se espera un buen marco de público en el recinto victoriano.

Pablo Guede continúa al mando de Alianza Lima. (Foto: GEC)

¿En qué canal ver Alianza Lima vs. Juan Pablo II?

El partido será transmitido a través de la señal del canal L1 MAX (antes Liga 1 MAX), que se puede disfrutar en diferentes operadores tanto en el Perú como en el extranjero, por lo que aquí te compartimos el detalle. Además, todas las incidencias de la jornada las encontrarás en la web de Depor.

Claro TV: 10 SD, 510 HD

DIRECTV: 604 SD, 1604 HD

Best Cable: 12 SD, 6.2 HD

Movistar TV: 14 y 714 HD

¿A qué hora juega Alianza Lima vs. Juan Pablo II?

Este encuentro entre Alianza Lima vs. Juan Pablo II se disputará este sábado 21 de marzo en el Estadio Alejandro Villanueva. El partido está programado para iniciar a las 6:30 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay).

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