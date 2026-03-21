El pasado lunes 16 de marzo se dio a conocer la primera convocatoria de la Selección Peruana para los partidos amistosos de la fecha FIFA frente a Senegal y Honduras, donde para muchos llamó poderosamente la atención la ausencia de Renato Tapia. ¿Existe lesión o algún problema físico? Pues no, ya que días después, el miércoles 18, el mediocampista del Al-Wasl jugó los 90 minutos del 3-0 sobre el Al-Dhafra, por la Liga de Emiratos Árabes Unidos.

En ese sentido, como Mano Menezes dejó en claro previo a su conferencia de prensa que no iba a responder preguntas ligadas a futbolistas que no aparecían la lista de convocados, los periodistas no pudieron absolver la duda de su no llamado. Sin embargo, la opinión pública empezó a especular un supuesto conflicto entre el volante y la Federación Peruana de Fútbol (FPF), a raíz de unas declaraciones que dio hace unos meses.

En una entrevista con el programa Doble Punta, Tapia señaló lo siguiente: “Me da mucha pena todo lo que pasa dentro de la Federación. Nosotros damos la cara y no somos trabajadores de ella. No voy a soportar que se manipule mi nombre por intereses personales”.

Según su percepción, los problemas en la FPF han salpicado a los jugadores de la Selección Peruana y en algunos casos estos han tenido que ver cómo sus nombres se manchan por situaciones en las que no tienen nada que ver. El volante nacional se mostró frustrado por lo que viene ocurriendo.

“Mucha gente en la Federación me ha llamado porque está insegura con su trabajo, dicen que no la pasan bien. Me molesta que se trate de manchar a un jugador o una persona por un interés personal. Eso ha estado pasando. Hay muchas cosas que me tienen cansado y frustrado”, agregó.

En otro momento de su intervención, Renato Tapia afirmó que, ante tanto ruido, los jugadores han meditado sobre la posibilidad de retirarse de la ‘Blanquirroja’ a modo de protesta, con la intención de que exista un cambio radical. No obstante, también es consciente que desde afuera no podrán hacer mucho.

“Hemos llegado a un punto en el que, para nosotros, la única manera de protestar es retirándonos de la selección. Es la única manera de que pueda haber un cambio. Incluso si te vas, es muy difícil hacer el cambio desde afuera. Nadie quiere asumir responsabilidades, ni los jugadores lo han hecho”, comentó.

Renato Tapia lleva 92 partidos con la Selección Peruana. (Foto: Getty Images)

En ese sentido, durante un evento de activación por la presentación de la nueva segunda camiseta de la Selección Peruana, Agustín Lozano, presidente de la FPF, fue abordado por la prensa y las preguntas sobre su relación con Renato Tapia no se hicieron esperar. La cabeza del máximo ente rector del balompié nacional descartó que exista algún conflicto con el jugador del Al-Wasl.

“Siempre he tenido una relación muy buena con él. Más allá de tener una buena relación, una gran admiración por la calidad de jugador que es y por toda la entrega que siempre ha tenido por su selección”, afirmó, dejando en claro que no hay rencillas entre ambos, pese a lo crítico que fue Tapia con su gestión al mando de la FPF.

En esa misma línea, descartó que él tenga injerencia en las decisiones del comando técnico de la Selección Peruana y que él único que interfiere en ese asunto es Mano Menezes. Así pues, argumento que el brasileño tendrá sus razones personales para no haberlo convocado.

“Hoy no está. El técnico tendrá sus razones, nunca participo de las convocatorias que le corresponde al comando técnico. Siempre he sido muy respetuoso, toda la vida. Y esto lo pueden consultar a todos los comandos técnicos que han pasado por la selección, pero siempre hay una buena relación con él y con todos los jugadores”, aseveró.

Agustín Lozano negó mala relación con Renato Tapia. (Foto: Paloma del Solar / GEC)

¿Cuándo serán los próximos amistosos de la Selección Peruana?

La Selección Peruana afrontará dos amistosos internacionales durante el mes de marzo, correspondientes a las fechas establecidas por la FIFA. El primero de ellos será el sábado 28 frente a Senegal, a disputarse en el Stade de France (Francia) desde las 11:00 a.m. El segundo de ellos será contra Honduras, el martes 31 desde la 1:00 p.m. en el Estadio Municipal de Butarque (España).

¿En qué canales ver los amistosos de Perú contra Senegal y Honduras?

Los amistosos de la Selección Peruana, correspondiente a la fecha FIFA de marzo, serán televisados por la señal cerrada de Movistar Deportes, disponible en la parrilla de canales de Movistar TV y su servicio de streaming en Movistar TV App. Asimismo, América TV (Canal 4) y ATV (Canal 9) transmitirán estos encuentros por señal abierta.

Los convocados de Perú:

Porteros: Diego Enríquez (Sporting Cristal), Diego Romero (Universitario) y Pedro Gallese (Deportivo Cali).

Diego Enríquez (Sporting Cristal), Diego Romero (Universitario) y Pedro Gallese (Deportivo Cali). Defensores: Alfonso Barco (HNK Rijeka), César Inga (Universitario), Fabio Gruber (FC Núremberg), Marco Huamán (Alianza Lima), Marco López (Copenhagen), Matías Zegarra (Melgar), Miguel Araujo (Sporting Cristal) y Oliver Sonne (Sparta Praga).

Alfonso Barco (HNK Rijeka), César Inga (Universitario), Fabio Gruber (FC Núremberg), Marco Huamán (Alianza Lima), Marco López (Copenhagen), Matías Zegarra (Melgar), Miguel Araujo (Sporting Cristal) y Oliver Sonne (Sparta Praga). Mediocampistas: Adrián Quiroz (Los Chankas), André Carrillo (Corinthians), Erick Noriega (Gremio), Jairo Concha (Universitario), Jairo Vélez (Alianza Lima), Jesús Castillo (Universitario), Jesús Pretell (LDU de Quito) y Yoshimar Yotún (Sporting Cristal).

Adrián Quiroz (Los Chankas), André Carrillo (Corinthians), Erick Noriega (Gremio), Jairo Concha (Universitario), Jairo Vélez (Alianza Lima), Jesús Castillo (Universitario), Jesús Pretell (LDU de Quito) y Yoshimar Yotún (Sporting Cristal). Delanteros: Adrián Ugarriza (Hapoel Ironi Kiryat Shmona), Alex Valera (Universitario), Joao Grimaldo (Sparta Praga), Juan Pablo Goicochea (Defensor Sporting) y Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps).

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