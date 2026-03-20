El sorteo de la fase de grupos de la ansiada Copa Libertadores 2026 por fin se llevó a cabo y los equipos peruanos ya conocen su destino continental. Mientras algunos celebran cruces más accesibles, en la ciudad imperial el ambiente es todo lo contrario. Cusco FC tendrá que sacar a relucir su mejor versión futbolística tras quedar ubicado en lo que muchos ya consideran el grupo más difícil de toda la competición. Ante este enorme desafío internacional, el técnico Miguel Rondelli decidió romper el silencio y analizar con muchísima frialdad a los pesados rivales que tendrán que enfrentar, dejando en claro que su equipo no saldrá a esconderse, sino a competir de igual a igual buscando hacer respetar su casa a toda costa.

La conformación de las llaves dejó un saldo bastante duro para la escuadra dorada, algo que el propio comando técnico ya tenía presupuestado desde antes de que empezaran a salir las bolillas. Al ubicarse en el último bombo del sorteo, las probabilidades de chocar contra los gigantes de Sudamérica eran altísimas.

Fue así que decidió reflexionar sobre este exigente panorama y marcó rápidamente la hoja de ruta que deben seguir si quieren dar el gran golpe en el torneo. “Sabíamos que cualquier grupo que nos tocara iba a ser complicado por el bombo del que salíamos. Tenemos que tratar de hacernos fuertes de local y sacar algún resultado de visitante”, comentó a RPP.

Cusco FC se quedó con el puesto de Perú 2 para la Copa Libertadores, por lo que clasificó directo a Fase de Grupos. (Foto: Cusco FC)

Lejos de asustarse por los nombres de peso que tendrán enfrente, el entrenador ve esta oportunidad como la vitrina perfecta para medir el verdadero nivel de su plantel. “Estamos muy contentos de participar, pero no podemos darnos el lujo de querer uno u otro rival. Nos conviene jugar con los más fuertes para saber realmente dónde estamos, tenemos que medirnos contra los grandes”, aseguró.

Al comparar su suerte con la de los otros representantes nacionales, el técnico no dudó en afirmar que se llevaron la peor parte del sorteo. “De los equipos peruanos, a nosotros nos tocó el grupo más difícil. Nos enfrentamos al último campeón, a Estudiantes y a Ind. Medellín, debemos buscar los resultados de local e intentar aspirar mínimo a una Sudamericana”, analizó.

Cusco FC conoció a sus rivales: Flamengo, Estudiantes LP y el DIM. (Foto: Cusco FC)

Cambiando de frente hacia el plano local, Rondelli hizo una autocrítica sobre el flojo arranque en el Torneo Apertura, aunque recordó que son un equipo de procesos lentos. “No hemos empezado bien el torneo local, aunque creo que el año pasado empezamos peor. Siempre nos ha costado el inicio del campeonato, tenemos el mismo juego”, explicó el DT.

En ese mismo análisis de la Liga 1, el técnico se animó a lanzar un comentario bastante atrevido recordando el reciente choque directo que tuvieron frente a Universitario de Deportes. Rondelli afirmó con total seguridad que en algunos de esos primeros encuentros merecieron muchísima mejor suerte, asegurando que “como contra la ‘U’, debimos haber ganado”.

Finalmente, el técnico quiso desmitificar la idea de que jugar en la ciudad imperial les da un triunfo asegurado a nivel internacional. “En la Liga 1 hay muchos equipos de altura y varios pelean la baja. Me parece que sí es una ventaja... Se le tiene que sumar un buen juego y un equipo competitivo, la altura sola no te gana partidos”, concluyó.

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