El fútbol peruano vive una jornada más de la Liga 1. Este viernes 31 de octubre, Alianza Lima y Melgar protagonizarán un choque clave por la fecha 17 del Torneo Clausura 2025, en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria. El duelo, que se disputará desde las 8:00 p.m. (hora peruana), podría definir los cupos directos a torneos internacionales. Atento a todos los detalles para que puedas disfrutar de este enfrentamiento desde la comodidad de tu casa.

Alianza Lima llega al compromiso con la obligación de sumar los tres puntos para asegurar su presencia directa en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Tras confirmarse que ya no tienen opciones al título del Clausura, los ‘íntimos’ centran su lucha en el acumulado, donde marchan terceros con 61 unidades, apenas dos por detrás de Cusco FC. Un triunfo en Matute los acercaría a su objetivo continental.

El cuadro dirigido por Néstor Gorosito viene de dos victorias consecutivas, la más reciente ante Sport Huancayo por 2-1, con goles de Paolo Guerrero y Hernán Barcos. Ambos delanteros se perfilan nuevamente como piezas fundamentales en ataque, mientras que Carlos Zambrano y Renzo Garcés buscarán mantener el orden defensivo. Pese a contar con casi todo su plantel, el estratega argentino decidió prescindir de Guillermo Enrique por decisión técnica.

En la vereda opuesta, Melgar también se juega mucho. El elenco arequipeño, al mando de Juan Reynoso, llega con 55 puntos en el acumulado y aún sueña con clasificar a la próxima Copa Libertadores. Su victoria 2-0 sobre Sport Huancayo en la última jornada lo dejó con chances matemáticas de meterse entre los cuatro primeros, aunque necesita ganar en Matute y esperar otros resultados.

El ‘Dominó’ afronta este encuentro como su última presentación de la temporada, con Bernardo Cuesta y Jhonny Vidales como principales cartas ofensivas. Vidales, máximo goleador peruano de la Liga 1 2025 con 19 tantos, será una de las grandes amenazas para la zaga blanquiazul. Además, el equipo contará con el liderazgo de Horacio Orzán y la solidez de Alec Deneumostier en la defensa.

En cuanto al historial reciente, Alianza Lima domina los enfrentamientos directos. Los ‘íntimos’ suman cinco victorias, tres derrotas y dos empates en los últimos diez choques ante los rojinegros. El más reciente fue el 28 de junio, cuando los victorianos se impusieron 1-0 en Arequipa con un tanto de Fernando Gaibor. Ahora, buscarán repetir la historia ante su gente en Matute.

El encuentro promete ser de alta intensidad. Ambos equipos llegan con buenos resultados y con la obligación de ganar: Alianza para no perder terreno en el acumulado y Melgar para mantener viva la ilusión internacional. El estadio Alejandro Villanueva, con capacidad para más de 33 mil espectadores, será el escenario de este duelo con sabor a definición.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs. Melgar?

El partido entre Alianza Lima y Melgar, válido por la fecha 17 del Torneo Clausura 2025, será transmitido EN VIVO por L1 MAX. Asimismo, podrás seguir la cobertura completa del minuto a minuto, incidencias, goles y reacciones en la web de El Diez. Si prefieres verlo en streaming, el encuentro estará disponible en la plataforma Liga 1 Play, con suscripción activa.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Melgar?

El duelo entre Alianza Lima y Melgar está programado para este viernes 31 de octubre desde las 8:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Bolivia y Venezuela, el encuentro comenzará a las 9:00 p.m.; mientras que en Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay y Chile arrancará a las 10:00 p.m.. Finalmente, en México se jugará a las 7:00 p.m., y en España a las 3:00 a.m. del sábado 1 de noviembre.

