El jugador de Melgar Jean Pierre Fuentes volvió a hablar sobre el enfrentamiento que tuvo con el entrenador Hernán Torrres y que desencadenó en su separación del equipo a un día del partido contra Alianza Lima. El defensa detalló el comentario del técnico colombiano que generó su enfado.

"Lo que sucedió fue que no me gustó lo que el técnico Torres dijo sobre mi madre. Utilizó adjetivos que la ofendían. En ningún momento se disculpó", indicó el futbolista en DirecTV Perú.

Jean Pierre Fuentes agregó que las ofensas del estratega también fueron para su hermano Aldair , quien juega en Alianza Lima , su rival de este jueves. Eso generó un fuerte intercambio de palabras entre ambos en el entrenamiento.

El jugador polifuncional manifestó que no quiso contarle a sus familiares para no mortificarlos, especialmente a Aldair. "No he querido hablar del tema con él para no sacarlo del partido, quiero pedirle disculpas a todos por lo ocurrido", apuntó.

Jean Pierre Fuentes, de 27 años, afirmó que es la primera vez que vive una situación como esta en su carrera deportiva. "Tengo la consciencia tranquila, porque sé que no he hecho nada malo", finalizó.

