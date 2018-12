Terminada la primera semifinal del Descentralizado 2018 entre Alianza Lima vs. Melgar , la atención estuvo puesta en la conferencia de Pablo Bengoechea. El entrenador uruguayo no tuvo reparos en mostrar el orgullo total que siente por su plantel, la forma cómo llegaron al empate y hasta cómo afrontará la revancha en Arequipa. Pero no sin antes enviarle unos dardos al Rojinegro.

Pablo Bengoechea, reconocido ex futbolista uruguayo, destacó la labor de sus jugadores para remontar un 3-0 en contra y salvar el empate en casa. Pero señaló que la ventaja para Melgar en Matute "fue mucho premio" porque aseguró que ellos "no tuvieron ocasiones de gol".

Alianza Lima vs. Melgar: ¿qué resultados necesitan para llegar a la final del Descentralizado 2018?



Pero el punto álgido de la conferencia fue cuando el técnico de Alianza Lima le respondió fuerte a su par de Melgar quien minutos antes había asegurado que le dieron vida a los íntimos al no saber manejar el partido. El Profesor sacó a relucir toda su estirpe ganadora y dijo que "si nos ponemos 3-0 en Arequipa, no nos empatan ni aunque juguemos un mes".

Pero eso no fue todo. Luego del partido, Pablo Bengoechea recién se pronunció por el cambio de árbitro de último minuto debido a la petición del Rojinegro. El uruguayo ironizó al señalar que "hay que esperar qué árbitro le gusta a Melgar".

Alianza Lima visita este jueves a Melgar en Arequipa, este jueves a las 8 p.m., buscando el triunfo que le dé el pase a la final del Descentralizado 2018. En caso haya empate en la UNSA, habrá definición por penales.

