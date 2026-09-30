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Alianza Lima vs. Palestino EN VIVO: minuto a minuto gratis por internet vía Liga 1 MAX
Alianza Lima vs. Palestino se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO, hoy desde las 8:00 p.m. en Matute. Sigue el minuto a minuto en Depor y la transmisión vía Liga 1 MAX, a través de DIRECTV y Movistar TV.
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¿Cómo ver Alianza Lima vs. Palestino por Liga 1 MAX?
Los aficionados podrán acceder a Liga 1 MAX mediante los operadores de televisión que cuentan con la señal dentro de su programación. Entre las alternativas mencionadas se encuentran DIRECTV, Claro TV, Best Cable y Movistar TV.