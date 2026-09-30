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Alianza Lima vs. Palestino EN VIVO: minuto a minuto gratis por internet vía Liga 1 MAX

Alianza Lima vs. Palestino se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO, hoy desde las 8:00 p.m. en Matute. Sigue el minuto a minuto en Depor y la transmisión vía Liga 1 MAX, a través de DIRECTV y Movistar TV.

Alianza Lima vs. Palestino se enfrentan por un amistoso internacional durante el receso de la Liga 1. (Diseño: Depor)
Alianza Lima vs. Palestino se enfrentan por un amistoso internacional durante el receso de la Liga 1. (Diseño: Depor)
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¿Cómo ver Alianza Lima vs. Palestino por Liga 1 MAX?

Los aficionados podrán acceder a Liga 1 MAX mediante los operadores de televisión que cuentan con la señal dentro de su programación. Entre las alternativas mencionadas se encuentran DIRECTV, Claro TV, Best Cable y Movistar TV.

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¿Qué canal transmitirá Alianza Lima vs. Palestino?

El partido será transmitido por Liga 1 MAX, canal oficial de la Liga 1. De esta manera, los hinchas que no acudan a Matute podrán seguir las principales incidencias del duelo internacional desde sus hogares.

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¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Palestino?

Alianza Lima y Palestino se enfrentarán este miércoles 30 de septiembre desde las 8:00 p.m. (hora peruana). El compromiso se disputará en el estadio Alejandro Villanueva, conocido como Matute, durante el receso por fecha FIFA.

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El Estadio Alejandro Villanueva será el escenario principal del amistoso entre Alianza Lima vs. Palestino.

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Bienvenidos a este minuto a minuto, donde podrás seguir todas las incidencias del partido amistoso entre Alianza Lima vs. Palestino.

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¡Buenos días, lectores de Depor!

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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