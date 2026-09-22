Alianza Lima no quiere perder ritmo durante el receso de la Liga 1 y ya tiene rival confirmado para continuar con sus trabajos. El cuadro blanquiazul enfrentará a Palestino de Chile en un amistoso internacional que se disputará el miércoles 30 de septiembre en el estadio Alejandro Villanueva. El compromiso será una nueva prueba para el equipo de Pablo Guede en una etapa donde necesita recuperar terreno en el Torneo Clausura.

El encuentro llegará después de una planificación especial del comando técnico. Guede aprovechará la pausa por los amistosos de la Selección Peruana para realizar una especie de mini pretemporada, con una concentración del plantel en Cieneguilla. La idea es trabajar tanto el aspecto físico como el funcionamiento colectivo antes de afrontar la recta final del campeonato.

Alianza Lima viene de recuperar la sonrisa en Matute con un triunfo por 2-0 sobre ADT. Marco Huamán y Eryc Castillo marcaron los goles de aquella victoria, que permitió al equipo llegar a 16 puntos en el Torneo Clausura y a 56 unidades en la tabla acumulada. El resultado también sirvió para dejar atrás la derrota sufrida ante Universitario en el clásico.

Sin embargo, el equipo todavía tiene varios aspectos por corregir. El objetivo de Guede durante este receso será encontrar mayor regularidad y recuperar a algunos futbolistas que no se encuentran en plenitud física. Entre ellos están Paolo Guerrero, Alessandro Burlamaqui y Nicolás Díaz, quienes venían arrastrando diferentes molestias.

Otro de los nombres que vuelve a estar en escena es Kevin Quevedo. El atacante volvió a sumar minutos ante ADT después de varios meses alejado de los planes del comando técnico. Su regreso le abre una nueva posibilidad para demostrar que puede ser una alternativa importante en el tramo final de la temporada. Guede tendrá estas semanas para evaluar su evolución y determinar cuánto puede aportar al equipo.

También hay novedades positivas en la defensa. Mateo Antoni ya superó la distensión muscular que sufrió durante el clásico ante Universitario y se espera que vuelva a estar disponible para los trabajos del plantel. Su recuperación le dará una alternativa más al técnico argentino, especialmente considerando que Nicolás Díaz también venía con problemas físicos.

En cuanto a la Selección Peruana, Alianza tendrá que afrontar este periodo sin tres de sus futbolistas convocados: Renzo Garcés, Marco Huamán y Jairo Vélez, ya que forman parte de la nómina de Mano Menezes para los amistosos de Perú ante Estados Unidos, México, Canadá y Colombia. Esto podría influir en la planificación del amistoso frente a Palestino y en los jugadores que Guede tenga disponibles para ese encuentro.

Palestino por su parte, atraviesa un momento distinto y también utilizará este tipo de partidos para mantenerse competitivo. En sus últimos compromisos registró una victoria por 2-1 sobre Universidad de Concepción, aunque posteriormente perdió 2-3 frente a Universidad Católica. Antes había conseguido triunfos ante O’Higgins y Universidad de Concepción, además de una derrota ante Cobresal.

El cuadro chileno cuenta con un plantel que ha tenido modificaciones durante la temporada y viene trabajando baja el proceso de Guillermo Farré, con pasado en Sporting Cristal. Entre sus movimientos recientes aparecen jugadores como Sebastián Gallegos, César Munder y el joven lateral Simón Pinto.

Alianza Lima vs. Palestino: fecha y horarios

Este miércoles 30 de septiembre, a partir de las 8:00 p.m., Alianza Lima vs. Palestino se verán las caras en un amistoso internacional. El encuentro, que se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva, se jugará dos horas más tarde en países como Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, y siete horas más tarde en España.

Alianza Lima vs. Palestino: canales de TV

Para el encuentro entre Alianza Lima vs. Palestino, aún no se ha confirmado algún canal o plataforma para la televisación del partido amistoso. Pero podrás seguir todas las incidencias a través de la web de Depor.

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