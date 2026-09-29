Alianza Lima vs. Palestino juegan este miércoles 30 de septiembre, en el partido válido por un amistoso internacional previo al reinicio de la Liga 1 2026. En la siguiente nota conocerás los detalles más importantes de este encuentro, cómo llegan ambos equipos y qué esperar del duelo que se jugará en el Estadio Alejandro Villanueva. Asimismo, tendrás la información que necesitas acerca de los canales con los derechos para transmitir este enfrentamiento.

Para el cuadro blanquiazul, este encuentro representa la culminación práctica de la exigente minipretemporada que el plantel ha venido desarrollando en su concentración de Cieneguilla. El comando técnico victoriano ha utilizado estos días de paralización en la Liga 1 para someter al grupo a trabajos de reacondicionamiento físico y corregir puntualmente los desajustes defensivos evidenciados en el Torneo Clausura.

Frente al elenco mapocho, la prioridad absoluta será recuperar la fluidez colectiva, evaluar el rendimiento de las piezas de recambio y aceitar los circuitos de pase en la zona medular. En el plano de las novedades deportivas, el equipo local presentará retornos sumamente interesantes en su convocatoria.

Destaca la presencia del atacante Kevin Quevedo, quien tras varios meses apartado del primer equipo por decisión técnica, volvió a sumar minutos recientemente en el triunfo ante ADT y buscará afianzarse como alternativa ofensiva. Asimismo, la zaga íntima celebra el alta médica del defensor uruguayo Mateo Antoni que superó la distensión muscular sufrida en el clásico ante Universitario.

Alianza Lima se prepara para el clásico con Sporting Cristal. Foto: Alianza Lima

Por la otra vereda, Palestino aterriza en la capital peruana inmerso en un proceso de reestructuración y ensamble deportivo. El conjunto “árabe”, dirigido por el estratega Guillermo Farré —viejo conocido del medio local tras su paso por Sporting Cristal—, llega a este fogueo con la intención de integrar a sus nuevas piezas al andamiaje principal.

La escuadra chilena aprovechará la exigencia de jugar en Matute para darle rodaje a incorporaciones recientes como el volante uruguayo Sebastián Gallegos, el extremo César Munder y el joven lateral Simón Pinto.

Alianza Lima intentará imponer su localía asumiendo el control del balón, priorizando la amplitud por las bandas y ensayando distintas sociedades en el último cuarto de cancha para romper el cerrojo visitante.

Palestino, amparado en el orden táctico que caracteriza a los equipos de su actual entrenador, buscará armar un bloque compacto para frustrar la generación íntima y lastimar mediante transiciones veloces apenas recupere el esférico.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Palestino?

Alianza Lima vs. Palestino se enfrentan este miércoles 30 de septiembre por un amistoso previo al reinicio de la Liga 1 2026. El encuentro, que se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva, está programado para las 8:00 p.m. en horario de Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay.

¿En qué canales ver Alianza Lima vs. Palestino?

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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