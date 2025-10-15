Alianza Lima recibe este jueves 16 de octubre a Sport Boys en el Estadio Alejandro Villanueva, en un compromiso correspondiente a la jornada 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. El partido está programado para las 8:00 p.m. (hora peruana) y será transmitido en vivo por L1 MAX, en un duelo que genera expectativa porque los íntimos están obligados a ganar para seguir en la pelea por el título del torneo, mientras que los rosados quieren escaparte de todo peligro con la zona de descenso.

Alianza Lima llega a este partido con la necesidad de conseguir una victoria. Los dirigidos por Néstor Gorosito buscan hacerse fuerte en casa y obtener los tres puntos los colocará en el segundo lugar de la tabla acumulada.

Con la baja de Hernán Barcos por suspensión, se suma también la ausencia de Guillermo Viscarra (Fecha FIFA), Guillermo Enrique y Alan Cantero, ambos por lesión. Jesús Castillo perfila a ser uno de los titulares.

En la previa del partido, se pudo conocer también que Alianza Lima se encuentra con negociaciones avanzadas para la renovación de Néstor Gorosito como DT de la institución. Sin embargo, Franco Navarro Mandayo, reveló que “es fútbol” y cualquier panorama puede suceder a final de temporada.

Sport Boys, por su parte, sigue alejándose de la pelea por el descenso en la tabla acumulada. Los rosados llegan con dos victorias consecutivas (ante Alianza Universidad y Sport Huancayo). Hace cuatro partidos no caen como locales, por lo que quieren alarga esta racha positiva.

El colombiano Carlos López, figura en los últimos encuentros, declaró que “no hay que darles chances de nada” a jugadores como Guerrero y Zambrano. La consigna es clara: jugar con intensidad y aprovechar cada oportunidad.

Por disposición de las autoridades, el partido se jugará únicamente con presencia de hinchas aliancistas en las tribunas de Matute, buscando evitar incidentes y garantizar la seguridad.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Sport Boys?

El compromiso entre Alianza Lima vs. Sport Boys está programado para este jueves 16 de octubre desde las 8:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 10:00 p.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia a las 9:00 p.m.; en México a las 7:00 p.m.; y en España a las 3:00 a.m. del viernes 17.

¿En qué canales ver Alianza Lima vs. Sport Boys?

Alianza Lima vs. Sport Boys se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva, con la transmisión de L1 Max para todo el territorio peruano, canal disponible en la parrilla de DIRECTV, Best Cable, Claro TV y entre otros, además de su versión de streaming en la plataforma de L1 Play. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR