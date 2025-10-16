Adrián Gilabert, gerente legal de Universitario, respondió a Rainer Torres tras fuerte reclamo en redes sociales, donde expuso la deuda que busca cobrarle el club. Según contó el exjugador, el monto a pagar es de 8 mil soles y la ‘U’ le da un plazo de un mes para pagar. En su defensa, sostiene que la institución merengue le debe 100 mil dólares y, en su momento, él había solicitado que su deuda se le descuente del monto que le deben. En respuesta, Gilabert explicó en su cuenta de X: "En el 2022 hicimos una campaña de fraccionamiento que duró dos años (ese fue el momento). Hoy el contexto legal/contable no lo permite. Mezclar deuda concursal con pasivo corriente es complicado", escribió. “Algunos socios generaron crisis institucional que arrastra una millonaria deuda societaria, sería irresponsable abrir una ventana y dar más beneficios al socio negligente. Es difícil ponerse en el lugar del otro, pero hoy nos toca ser firmes”, concluyó.
Noticia en desarrollo...
