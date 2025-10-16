El nombre de Luis Advíncula ha sido el más mencionado en las últimas horas, en relación a los posibles fichajes en la Liga 1 para la temporada del próximo año. Todo esto a raíz del interés de Alianza Lima por contar con sus servicios, pero con la premisa que primero tendrán que negociar directamente con Boca Juniors ya que el vínculo contractual del ‘Rayo’ todavía vence en diciembre del 2026.

Con este panorama de por medio, Luis Fregossi, periodista de Mundo Boca Radio y conductor en Radio Buenos Aires, explicó que la única manera de que Advíncula se marche del ‘Xeneize’, es si un club está dispuesto a pagar 1.5 millones de dólares. Además, la citada fuente reveló que en tienda íntima ya están informados de esta condición.

Sin embargo, según pudo conocer Depor, en Alianza Lima no han previsto hacer semejante inversión en un solo futbolista pensando en el mercado de pases del 2026, ya que el plantel de este año será renovado en un 70 %. En ese sentido, la otra opción que se maneja en la interna es negociar el préstamo de ‘Lucho’.

Si Boca Juniors acepta esa condición y se flexibiliza el monto a pagar por la cesión del nacido en lateral de 35 años –en marzo del 2026 cumplirá 36–, podría darse su vuelta al fútbol peruano después de más de 11 años. Si finalmente esto no se concreta y el interés es rechazado, el cuadro victoriano ya tiene un plan

Luis Advíncula ha ganado cuatro títulos con Boca Juniors. (Foto: Getty Images)

La otra alternativa que barajan en Alianza Lima es negociar la compra de Guillermo Enrique con Gimnasia y Esgrima La Plata, donde tiene contrato hasta diciembre del 2026. Por más que tuvo algunos altibajos en esta recta final de la temporada, el futbolista de 25 años dejó buenas sensaciones durante el primer semestre y creen que aún puede explotar todo su potencial.

Hace una semana, Franco Navarro Mandayo, gerente deportivo del club, fue claro cuando afirmó que vienen trabajando para que el plantel del 2025 de mantenga en un 70 % para la próxima campaña. El argumento es que en años anteriores, se ha hecho borrón y cuenta nueva en más de una ocasión, lo que ha sido impedimento para sostener un proyecto serio.

“Lo que buscamos es darle sostenibilidad a un proceso. Vamos a mantener una base de aproximadamente el 70 % de jugadores. No es posible que cada año se busque cambiar”, señaló el directivo íntimo, quien de la mano de su padre Franco Navarro Monteiro, director deportivo, están bosquejando a la par lo que será la plantilla y toda la logística para el 2026.

Por el momento, Luis Advíncula continúa en un segundo plano en Boca Juniors, sin sumar minutos oficiales desde el 24 de agosto cuando ingresó en los minutos finales en el triunfo por 2-0 frente a Banfield. En total, 22 encuentros entre todas las competiciones, registrando dos goles y dos asistencias. A sus 35 años, la vuelta al fútbol peruano no será una tarea sencilla para ‘Bolt’.

Guillermo Enrique está a préstamo en Alianza Lima desde Gimnasia y Esgrima La Plata. (Foto: Getty Images)

